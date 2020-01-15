روسيا: الحكومة تقدم استقالتها بعد اقتراح بوتين استفتاء على تعديل الدستور

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قدمت الحكومة الروسية الأربعاء استقالتها لإفساح الطريق أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء استفتاء على تعديل الدستورليوسع سلطات البرلمان. وأشاد رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف باقتراح التعديلات الدستورية ذاكرا أنها ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد.

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عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في خطابه السنوي أمام البرلمان إجراء استفتاء على تعديل الدستور بهدف تعزيز سلطات البرلمان والبقاء في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد، قدمت الحكومة الروسية استقالتها.

وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إن الاقتراحات ستحدث تغييرات كبيرة في توازن القوة في البلاد "ولذلك فإن الحكومة بشكلها الحالي استقالت".

وصرح بوتين أمام البرلمان قائلا "أعتبر أنه من الضروري قيام مواطني البلاد بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد"، دون أن يحدد تاريخا للتصويت.

"احترام الرأي العام"

وقال بوتين "لن نكون قادرين على بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام. ... سنعمل معا على تغيير الحياة نحو الأفضل".

ودعا بوتين إلى تعزيز صلاحيات البرلمان لجعل المشرعين مسؤولين عن اختيار رئيس الوزراء وأبرز المسؤولين الحكوميين.

وأشار إلى أن دور حكام المحافظات سيتعزز أيضا رغم أن روسيا ستحافظ على نظامها الرئاسي. وقال بوتين "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".

وأجرت روسيا آخر استفتاء عام 1993 عندما تبنت الدستور تحت حكم بوريس يلتسين سلف بوتين.

فرانس24/ أ ف ب