كأس إيطاليا: ميلان يتغلب على سبال وفيورنتينا يخرج أتالانتا

إعلان اقرأ المزيد

فلورنسا (إيطاليا) (أ ف ب)

بلغ ميلان الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه سبال 3-صفر الأربعاء في دور الـ16 الذي شهد تأهل فيورنتينا بفوز متأخر على ضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1.

وحجز فيورنتينا موعدا مع ثاني ترتيب الدوري إنتر في الدور المقبل، بينما يلاقي ميلان تورينو.

ويستكمل دور الـ16 اليوم باستضافة يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثمانية الأخيرة لأودينيزي، ويختتم الخميس بمباراة بارما وضيفه روما.

وقدم ميلان عرضا هجوميا في مواجهة سبال متذيل "سيري أ"، حقق من خلاله فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بعد التغلب على كالياري بثنائية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المحلي السبت.

وأتت أهداف ميلان عبر البولندي كريستوف بيونتيك (20) والإسباني سامويل كاستييخو (44) والفرنسي تيو هرنانديز (66).

وفي شوط أول رتيب غابت عنه الفرص الجدية، افتتح ميلان التسجيل عبر بيونتيك الذي استغل تمريرة متقنة خلف المدافعين من الجزائري اسماعيل بن ناصر، فتقدم بالكرة الى داخل المنطقة وأودعها ببراعة على يسار الحارس الألباني إتريت بيريشا الذي خرج لملاقاته (20).

وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب، مع تقدم خجول من الطرفين لم يهدد جديا بيريشا وأنطونيو دوناروما حارس مرمى ميلان.

لكن الفريق اللومباردي حقق الأهم قبل نهاية الشوط، وعزز تقدمه عبر كاستييخو بكرة التفافية رائعة بالقدم اليسرى من على يمين منطقة الجزاء، أودعها في الزاوية المعاكسة لشباك بيريشا المتقدم عن خط المرمى (44).

وأمطر ميلان في الشوط الثاني مرمى سبال بوابل من المحاولات عبر تسديدات قريبة وبعيدة أبقت بيريشا منشغلا في الدفاع عن مرماه.

وكانت لبيونتيك الحصة الأكبر، لاسيما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الكرواتي أنتي ريبيتش، كان الحارس في المكان المناسب لإبعادها. وحاول البولندي مجددا في الدقيقة 52، لكنه بالغ في المراوغة، وأتاح للمدافع الصربي نياند تومافيتش التصدي لتسديدته القوية.

وجاء الدور بعد ذلك على ريبيتش الذي سدد من داخل المنطقة، فكان له بيريشا بالمرصاد (57). وكرر الألباني الأمر نفسه بعد دقيقتين، بإبعاد تسديدة قوية من خارج المنطقة بالقدم اليسرى لجياكومو بونافنتورا.

وكرر ريبيتش التسديد بكرة أرضية قوية من على مشارف المنطقة في الدقيقة 65، كان لها حارس سبال بالمرصاد. لكن صلابة بيريشا انهارت بعد ثوانٍ، حين فشل في التصدي لتسديدة قوية من الفرنسي تيو هرنانديز من خارج المنطقة، بعد مجهود فردي تقدم خلاله دون أي رقابة دفاعية.

وقام دوناروما بتصدٍ وحيد طوال المباراة، وذلك عندما أبعد ببراعة رأسية أليساندرو مورجيا من مسافة قريبة في الدقيقة 85. وبعد ثلاث دقائق، احتسب الحكم دافيدي غرسيني ركلة جزاء لسبال بسبب لمسة يد على البرازيلي لوكاس باكيتا، ألغاها بعد العودة الى تقنية الفيديو "في ايه آر".

- فيورنتينا يُقصي أتالانتا -

وضرب فيورنتينا موعدا مع إنتر في ربع النهائي بفوز متأخر 2-1 على أتالانتا، في مباراة خاض الفائز جزءا من شوطها الثاني بنقص عددي.

وسجل الإسباني بول ليرولا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، والذي أتى بعد طرد زميله الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا في الدقيقة 70.

وكان فيورنتينا قد افتتح التسجيل عبر باتريك كوتروني في وقت مبكر (11)، في هدفه الأول بعد عودته الى إيطاليا معارا من ولفرهامبتون الإيطالي، قبل أن يعادل السلوفيني جوزيب أليشيتش للضيوف (67).

وبلغ بذلك النادي الشمالي المتوج باللقب ست مرات آخرها عام 2001، الدور ربع النهائي حيث سيلاقي إنتر الفائز الثلاثاء 4-1 على كالياري.

وافتتح كوتروني التسجيل بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة عن الجهة اليسرى من البرازيلي دالبيرت، فأسكنها المرمى الخالي بسهولة بعد الخروج الخاطئ للحارس بييترو تيراتشيانو.

وكان أتالانتا، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الرابع في "سيري أ"، قريبا من هدف التعادل، لكن تسديدة الكرواتي ماريو باشاليتش من مسافة قريبة اثر عرضية من الأوكراني روسلان مالينوفسكي، ارتدت من العارضة.

ودخل الضيوف بعزم أكبر الى الشوط الثاني وكان لهم ما أرادوا عندما مرر مالينوفسكي عرضية متقنة عن الجهة اليسرى على حدود المنطقة، فتابعها أليشيتش بيسراه.

وساءت الأمور لفريق المدرب جوسيبي ياكيني بعد طرد بيتزيلا ببطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط في أرض الملعب، لكن الكلمة الفصل كانت لليرولا بعدما وصلته الكرة على الجهة اليمنى فانطلق بها داخل المنطقة في غياب الرقابة الدفاعية، وأسكنها على يمين الحارس بييرلويجي غوليني.

© 2020 AFP