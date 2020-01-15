لبنان: جرحى واعتقالات إثر صدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن مع تجدد الاحتجاجات

اندلعت صدامات عنيفة بين المحتجين وقوى الأمن اللبنانية في بيروت مساء الثلاثاء مع تجدد الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة تحت شعار "أسبوع الغضب". وقال مراسل فرانس24 إن قوى الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 50 شخصا إثر المناوشات، التي أدت أيضا إلى تسجيل عدد من الإصابات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

إعلان اقرأ المزيد

عاد المتظاهرون في لبنان مجددا إلى الشوارع الثلاثاء في عاصمة البلاد وعدد من المناطق احتجاجا على تعثر تشكيل حكومة وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وتخللت المظاهرات أمام مصرف بيروت المركزي مواجهات مع قوات الأمن أوقعت جرحى، في حلقة جديدة من مسلسل احتجاجي انطلق قبل ثلاثة أشهر بمظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية.

وقال مراسل فرانس24 شربل عبود إن هناك "معلومات عن وجود 50 موقوفا وهناك لجنة محامين تتابع الموضوع". مشيرا إلى "تجمعات أمام المخافر حيث يتواجد الموقوفون". ومضيفا "بعض المتظاهرين تحدثوا عن تسلل مندسين بينهم لجر القوى الأمنية للمواجهة".

وفي المساء، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ولاحقت المئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البنك المركزي في الحمرا ما أجبرهم على التراجع بعد أن حاول البعض دخول الساحة خارج المبنى، بحسب مراسلة.

وقال المصدر نفسه إن المتظاهرين كسروا حجارة الرصف لإلقائها على الشرطة، وقام بعض المتظاهرين بتوزيع البصل لحماية أنفسهم من الغازات. كما حطموا الواجهات الزجاجية للعديد من البنوك، والتي تبلور الكثير من الغضب العام، خاصة بسبب القيود المفروضة على عمليات السحب، وسط الأزمة الاقتصادية.

ونظم متظاهرون بعد الظهر في بيروت مسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي لم يتمكن، بعد نحو شهر على تكليفه، من تشكيل حكومة اختصاصيين، وفق ما تعهده.

عمد بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي الى الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي محاولين الدخول الى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى الى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب . pic.twitter.com/s7kmUugPgM — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 14, 2020

ومساء الثلاثاء أعلنت قوى الأمن الداخلي أن "بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي محاولين الدخول إلى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب".

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني أن عناصره "قدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى مجموعة من المواطنين من مدنيين وعسكريين تعرضوا لإصابات طفيفة في شارع الحمرا" ونقلوا "بعض المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم". ولم يعلن الدفاع المدني عن أي حصيلة للإصابات.

وتحت شعار "أسبوع الغضب"، عمد المتظاهرون إلى قطع طرق رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات، كما أفاد مصورون. وتداول ناشطون دعوات لتنظيم مسيرات ومشاركة طلاب الجامعات والمدارس وقطع الطرق.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.



فرانس24/ أ ف ب