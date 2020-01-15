فيديو

ليبيا: تجدد الاشتباكات بين قوات حفتر وحكومة الوفاق جنوب غرب طرابلس

مراسل فرانس 24 في ليبيا معاذ الشيخ. © فرانس 24.

قال مراسل فرانس24 في طرابلس إن "الهدنة في العاصمة الليبية ومحيطها ما زالت مستمرة لحد ما. حيث إن المعارك لا تشهد حدة كبيرة كما كانت في السابق باستثناء بعض القذائف والصواريخ التي تسمع في بعض محاور القتال"، مضيفا أنه وحسب شهود العيان "وقع بعض التراشق بالصواريخ ليلة البارحة بين الطرفين. وقال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو إنه ولليوم الثالث على التوالي، تم رصد خرق للهدنة في محوري الرملة وصلاح الدين وتحشيد للقوات".