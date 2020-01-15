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ريبورتاج: تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في موسكو بين حفتر والسراج يعمق الشرخ الليبي

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القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر
القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر © فرانس 24
نص : فرانس 24 تابِع

تراجعت أصوات القذائف والبنادق أخيرا في ليبيا وهي التي لم تتوقف منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي. لكن هذه الهدنة "الهشة" قاب قوسين أو أدنى من الانهيار، بعد رفض القائد العام للقوات المسلحة في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر التوقيع رسميا على اتفاق وقف إطلاق النار، قبل مغادرته العاصمة الروسية موسكو. وفي الشارع الليبي تباينت الآراء حول هذا الاتفاق، بين متفائل بالهدنة ومن يرى صعوبة تطبيقها في الوضع الراهن.

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