الدوري الأميركي للمحترفين: ماجيك يسقط ليكرز في معقله

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لوس انجليس (أ ف ب)

وضع أورلاندو ماجيك حدا لمسلسل الانتصارات المتتالية لمضيفه لوس أنجليس ليكرز عند تسع مباريات، وذلك باسقاطه في معقله "ستايبلس سنتر" 119-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واستحق أورلاندو فوزه السابع فقط خارج ملعبه والعشرين هذا الموسم بالمجمل، بسيطرته على اللقاء منذ البداية حيث وصل الفارق بينه وبين مضيفه حتى 21 نقطة في الشوط الثاني، قبل أن يعود الأخير من بعيد ويشعل اللقاء الذي جاء مثيرا في ثوانيه الأخيرة حين نجح آرون غوردون في رمية حرة من اثنتين للضيوف، واضعا إياهم في المقدمة 119-115 قبل 1,7 ثانية على النهاية.

وحاول ليكرز تجنب هزيمته الخامسة فقط بين جمهوره والثامنة هذا الموسم بالمجمل من أصل 41 مباراة، ونجح في تقليص الفارق الى نقطة بسلة ثلاثية من كوين كوك في آخر 0,1 ثانية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا وسقط في نهاية المطاف ليبرون جيمس ورفاقه بغياب النجم الآخر أنتوني ديفيس للمباراة الرابعة تواليا بسبب اصابة في أسفل الظهر.

وهي الهزيمة الأولى لليكرز منذ أن ألحق به جاره لوس أنجليس كليبيرز خسارة رابعة تواليا بالفوز عليه 111-106 في 26 كانون الأول/ديسمبر.

ويدين أورلاندو الذي يبقى في كاليفورنيا لمواجهة لوس أنجليس كليبيرز ثم غولدن ستايت ووريرز، بفوزه الى ماركيل فولتز الذي سجل سلتين في الدقيقة الأخيرة، محققا الـ"تريبل دابل" الثاني في مسيرته بعد أن أنهى اللقاء بـ21 نقطة مع 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

كما تألق في صفوف ماجيك الذي يحقق فوزه الثامن في آخر 12 مباراة، آرون غوردون بتسجيله 21 مع 6 متابعات، وأضاف كل من ويسلي ديشون إيووندو والمونتينيغري نيكولا فوشيفيتش 19 (بينها 7 في الربع الأخير)، وتيرينس روز 15 وغاري كلارك 10.

أما من ناحية ليكرز، فكان كوين كوك الأفضل بـ22 نقطة، وأضاف ليبرون جيمس 19 مع 19 تمريرة حاسمة، وكل من تروي دانييلز وكنتافيوس كالدويل-بوب 17، وجافال ماكغي 14 مع 9 متابعات، فيما تألق لاعب أورلاندو السابق دوايت هاورد دفاعيا بتحقيقه 16 متابعة مع 9 نقاط.

وعاد تورونتو رابتورز حامل اللقب من ملعب أوكلاهوما سيتي ثاندر بفوزه السادس والعشرين في أربعين مباراة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدمه بفارق 30 نقطة قبل أن يتدارك الموقف ويحسم المواجهة 130-121.

وعزز تورونتو مركزه الرابع في المنطقة الشرقية، مضيقا الخناق على بوسطن سلتيكس الذي مني بهزيمته الرابعة فقط على أرضه هذا الموسم بعد الخسارة أمام ديترويت بيستونز 103-116.

وتراجع بوسطن مجددا الى المركز الثالث لصالح ميامي هيت الذي واصل تألقه على ملعبه بتحقيقه فوزه الثامن عشر من أصل 19 مباراة خاضها حتى الآن بين جمهوره، وذلك بتغلبه على سان أنتونيو سبيرز 106-100 بفضل جهود "المبتدىء" كندريك نان الذي سجل 33 نقطة بعدما نجح في 13 من محاولته الـ18.

وفي المباريات الأخرى، قاد السلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش دالاس مافريكس للفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 127-123 بتحقيقه "تريبل دابل" بعد أن سجل 25 نقطة مع 15 متابعة و17 تمريرة حاسمة.

ومني هيوستن روكتس بهزيمته الثانية تواليا والثالثة في آخر أربع مباريات بسقوطه على أرضه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 107-117، وذلك على الرغم من جهود راسل وستبروك (31 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة)، متأثرا بالمردود المتواضع لنجمه الآخر جيمس هاردن (13 نقطة فقط) وتألق داميان ليلارد (25 نقطة) وسي دجاي ماكولوم (24) ولاعبه السابق كارميلو أنتوني (18) وحسن وايتسايد (18) في صفوف الضيوف.

وتغلب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على بروكلين نتس 117-106 بفضل 33 نقطة من توبياس هاريس، وشيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 115-106 بقيادة زاك لافين (30 نقطة مع 7 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة)، وإنديانا بيسرز على مينيسوتا تمبروولفز 104-99، ودنفر ناغتس على تشارلوت هورنتس 100-86.

© 2020 AFP