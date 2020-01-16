المغرب: تأييد حكم بسجن سيمو الكناوي صاحب أغنية الراب "عاش الشعب" عاما بتهمة "إهانة الشرطة"

أكد القضاء المغربي حكما بسجن مغني الراب سيمو الكناوي لسنة واحدة، بعد أن أدانته بتهمة "إهانة الشرطة". وتم توقيف الكناوي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة سلا قرب الرباط، غداة إطلاقه أغنية "عاش الشعب" المثيرة للجدل والتي ندد فيها بـ"الظلم والفساد" وتضمنت انتقادات للملك محمد السادس.

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أكدت محكمة مغربية الأربعاء أمام الاستئناف حكما بسجن مغني الراب محمد منير الشهير بسيمو الكناوي سنة واحدة لإدانته "بإهانة الشرطة"، في حكم نددت به منظمة العفو الدولية ووصفته بأنه "مشين".



ولوحق الكناوي غداة إطلاقه مع مغنيين آخرين أغنية "عاش الشعب" التي تضمنت انتقادات حادة أثارت جدلا واهتماما واسعا.



واعتقل منير (31 عاما) مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة سلا قرب الرباط على خلفية نشره فيديو يشتم فيه الشرطة على تطبيق إنستاغرام. واعتبر دفاعه أن سبب ملاحقته يعود لمشاركته في إطلاق أغنية "عاش الشعب" أواخر تشرين الأول/أكتوبر، بينما أكدت السلطات ألا علاقة للملاحقة بالموضوع.



وتدين أغنية "عاش الشعب"، التي أطلقها مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية، بلغة حادة أوضاع "الظلم" و"الفساد" و"الاستئثار بالثروات" في المغرب، متضمنة انتقادات للملك محمد السادس في ما يعد تخطيا للخطوط الحمر.



وأثارت الأغنية، التي تخطت 21 مليون مشاهدة على يوتيوب، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بين من استهجن عبارتها "المسيئة" معتبرا مضمونها "شعبويا"، ومن رأى فيها تعبيرا عن "يأس" و"سخط" الشباب المغربي انسجاما مع أناشيد مماثلة ترددها جماهير كرة القدم في الآونة الأخيرة.



وحكم منتصف كانون الأول/ديسمبر في مكناس (وسط) على التلميذ أيوب محفوظ (18 عاما) بالسجن 3 أعوام لإدانته بتهمة المساس بالمؤسسات الدستورية، بعدما نشر على فيس بوك مقطعا من أغنية "عاش الشعب"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وأدت أغنية راب أخرى إلى الحكم على الطالب حمزة أسابر (19 عاما) في العيون (الصحراء الغربية) بالسجن أربع سنوات بتهمة "المس بالمقدسات" نهاية كانون الأول/ديسمبر. وينتقد الأخير في أغنيته "فهمنا" التي أطلقها على يوتيوب الأوضاع الاجتماعية في المملكة.



ويدرج نشطاء حقوقيون هذه الأحكام ضمن ما سموه "حملة قمعية" أدت لاعتقال وسجن مواطنين أو نشطاء في الفترة الأخيرة بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولوحق هؤلاء على خلفية تدوينات أو فيديوهات تدين "الفقر" و"الفساد" وتتضمن انتقادات للملك أو شتائم واتهامات.



وراوحت الأحكام التي صدرت في حقهم بين شهر واحد و4 سنوات سجنا، لإدانتهم بتهم منها "المس بالمؤسسات الدستورية" و"الإساءة إلى الملك" و"التحريض على الكراهية"، في حين برأ القضاء أربعة آخرين في قضايا مماثلة.



وتدافع السلطات من جهتها عن قانونية الملاحقات نافية "أي تراجع في أوضاع حقوق الإنسان في المغرب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي عن الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن عبيابة، الذي دعا للتمييز بين "التعبير الحر وارتكاب جنايات يعاقب عليها القانون".



فرانس24/ أ ف ب