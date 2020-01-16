ترامب يتوقع أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ "سريعا جدا"

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واشنطن (أ ف ب)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن تنتهي محاكمته أمام مجلس الشيوخ سعيا الى عزله "سريعا جدا"، معتبرا ان الاتهامات الموجهة اليه باساءة استخدام سلطاته "خدعة".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "يجب أن يتم ذلك سريعا جدا"، في الوقت الذي أدى فيه أعضاء مجلس الشيوخ اليمين ليشكلوا هيئة محلفي المحاكمة التاريخية.

وقال ترامب "انه أمر حزبي تماما"، واصفا المحاكمة بأنها "خدعة والكل يعلم انها برمتها خدعة".

وعندما سئل عن الاتهامات الجديدة المتعلقة بأوكرانيا التي كشف عنها مساعد سابق لمحاميه الشخصي رودي جولياني، أجاب ترامب بأنه ومحاميه غير معنيين بها.

ووفق ليف بارناس الذي يواجه تهما أخرى منفصلة فإن ترامب "عرف تماما ما الذي كان يحدث" في حملة قادها جولياني لتلطيخ سمعة المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن في أوكرانيا.

وقال ترامب أن لا فكرة لديه من يكون بارناس، مؤكدا "لا أعرفه، ولا اعتقد اني تحدثت اليه ابدا".

© 2020 AFP