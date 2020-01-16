دورة أديلاييد: بارتي الى نصف النهائي وسابالينكا تقصي هاليب

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أديليد (أستراليا) (أ ف ب)

بلغت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميا الخميس الدور نصف النهائي لدورة أديلاييد الاسترالية في كرة المضرب بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروفوزا 6-3 و6-3، فيما أقصت البيلاروسية أريانا سابالينكا السادسة الرومانية سيمونا هاليب الرابعة عندما تغلبت عليها 6-4 و6-2، وذلك قبل أيام على انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام.

في المباراة الأولى، كان كسر واحد للارسال في الشوط الرابع من المجموعة الاولى كافيا لبارتي حاملة لقب بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، لتحسمها في صالحها امام المصنفة 16 عالميا.

وتبادلت اللاعبتان الكسر المبكر في الشوطين الثالث والرابع من المجموعة الثانية، الا ان الكلمة الاخيرة كانت للاسترالية التي كسرت ارسال فوندروفوزا في الشوطين السابع والتاسع فحسمت اللقاء في ساعة و21 دقيقة.

وتلتقي بارتي (23 عاما) في المربع الذهبي الاميريكية دانييل كولينز التي أقصت السويسرية بليندا بنسيتش الرابعة في الدورة والسابعة عالميا بالفوز عليها 6-3 و6-1.

وكانت بارتي سقطت في ظهورها الاول على ارضها كمتصدرة لترتيب رابطة اللاعبات المحترفات، امام الاميركية جنيفر برايدي الصاعدة من التصفيات والمصنفة 53 عالميا في الدور الثاني لدورة بريزبين الاسبوع الماضي.

وخسرت بارتي 304 نقاط في صدارة التصنيف، فتقلص الفارق من 1911 نقطة الى 1607 نقاط مع مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا المحتفظة بلقبها في بريزبين.

وفي المباراة الثانية، حققت سابالينكا الثانية عشرة عالميا فوزها الاول على هاليب، حاملة لقب بطولة ويمبلدون، في ثالث مواجهة جمعت بينهما.

وتلتقي البيلاروسية (21 عاما) في الدور نصف النهائي مع الاوكرانية دايانا ياستريمسكا التي تفوقت على الكرواتية دونا فيكيتش 6-4 و6-3.

وقالت ساباليكا "إنه شعور جميل، لقد كانت مباراة صعبة ولعبَت جيدا. حاولت المحافظة على تركيزي في كل نقطة. لا أكترث للغراند سلام، أخوض كل مباراة على حدة".

وتابعت سابالينكا المتوجة بخمسة ألقاب في مسيرتها الاحترافية "لم أكترث للماضي، بقيت في اجواء اللقاء وهذا ما ساعدني على الفوز".

وفشلت هاليب في الاستفادة من فرصتين لكسر ارسال منافساتها في المجموعة الاولى، قبل أن تكسر سابالينكا ارسال الرومانية للمرة الثالثة في الشوط الاخير وتحسمها لصالحها 6-4.

وتابعت البيلاروسية تفوقها في المجموعة الثانية وتقدمت بخمسة أشواط نظيفة قبل أن تحسمها 6-2.

من جهتها، أعربت ياستريمسكا المصنفة 24 عالميا عن سعادتها في التفوق على فيكيتش، وقالت "من الرائع التواجد في نصف النهائي مع انطلاقة العام الجديد. لا أقدم أفضل مستوياتي ولكن مع ذلك، إنه شعور جميل".

وتابعت ابنة الـ19 عاما "أحاول ايجاد مستواي. لدي أهداف كبيرة لأستراليا (المفتوحة)، ولكن سأحاول البقاء واقعية وألعب كل مباراة على حدة. هذا كل ما أفكر به".

© 2020 AFP