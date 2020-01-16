روسيا: من هو ميخائيل ميشوستين الذي عينه بوتين رئيسا للوزراء وما خلفيات القرار؟

أثار تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ميخائيل ميشوستين، الشخصية التكنوقراطية وغير المعروفة رئيسا للوزراء، تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الذي يأتي في خضم إصلاحات واسعة، قال مراقبون إنها تمهيد لمرحلة جديدة ستدخلها البلاد بحلول 2024، حين سيكون بوتين ملزما دستوريا على ترك منصبه، وهو الذي يتربع على عرش السلطة في روسيا إما رئيسا أو رئيسا للوزراء منذ 1999.

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء تعيين رئيس هيئة الضرائب الفدرالية ميخائيل ميشوستين (53 عاما) رئيسا للحكومة، في ترجمة فعلية وفورية لما طرحه من إصلاحات دستورية.

وستتبع هذه الخطوة "إصلاحات دستورية" على رأسها تحديد الولايات الرئاسية، وتوسيع صلاحيات البرلمان، وفق ما أعلنه الرئيس الروسي، ما أثار تساؤلات عديدة حول طموحات بوتين ومشاريعه المستقبلية.

هذا، ودعا بوتين الحكومة المستقيلة إلى استكمال مهامها حتى تعيين الحكومة الجديدة، وقال إن رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف سيتولى منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي.

وهذه أول مرة يقترح فيها بوتين تغييرات جذرية في دستور البلاد الذي تم إقراره سنة 1993. وتعتبر هذه الخطوات تمهيدا لسنة 2024 حين سيكون الرئيس الروسي (67 عاما) ملزما بمقتضى الدستور على مغادرة منصبه، بعدما تولى الرئاسة أو رئاسة الوزراء على نحو متواصل منذ 1999.

وفي نفس الإطار، قالت أنستاسيا كاشيفاروفا مستشارة رئيس البرلمان الروسي، إن الحزب الحاكم في البلاد "روسيا الموحدة"، قد وافق بالإجماع الخميس على ترشيح ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء قبل تصويت رسمي في البرلمان، الذي من المنتظر أن يزكي اختيار بوتين.

من هو ميخائيل ميشوستين؟

ميخائيل ميشوستين هو مهندس ورجل اقتصاد أيضا، وقالت وسائل الإعلام العامة في روسيا إنه "الشخصية التي خدمت الدولة بفعالية"، واعتبرته قناة روسيا اليوم الرجل الذي ابتكر "أفضل نظام لتحصيل الضرائب في العالم".

هذا، وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تقارير المحادثات السنوية التي أجراها مع ميشوستين والمنشورة على الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية، بالنتائج التي حققها الرجل.

وبعد قضائه عامين على رأس صندوق استثماري في القطاع الخاص، تم تعيينه في 2010 رئيسا لدائرة الضرائب. ولطالما حرص ميشوستين، الذي يروج لرقمنة الاقتصاد في بلاده، على تشجيع إنشاء قاعدة بيانات مركزية كفيلة بتحسين كفاءة عملية تحصيل الضرائب وتكون في متناول باقي الإدارات.

وميشوستين متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وكان قد التحق بالإدارة الروسية في 1998، وشغل منصب نائب الوزير المسؤول عن الضرائب، كما عمل في عديد الوكالات الحكومية. وهو يشارك الرئيس الروسي شغفه برياضة هوكي الجليد.

ما خلفيات تعيين ميشوستين؟

وعن خلفيات تعيين ميشوستين، قال المحلل السياسي عمر محمد الذيب لفرانس24 إنه قد تم التحضير لكل هذه الإجراءات منذ فترة، مضيفا "إنها أول خطوة في مشروع انتقال السلطة في عام 2024. سيناريو نقل السلطة من بوتين لخليفته سيتم من خلال اختيار شخص من داخل النخبة الاستخباراتية العسكرية الروسية، يكون غير معروف وسيتم وضعه كرئيس للاتحاد الروسي مع ضمان سيره على خطى السياسات البوتينية في الداخل الروسي أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".

وأضاف الذيب "لقد تم تقليل سلطات الرئيس من خلال تعيين رئيس الوزراء وحتى رؤساء الهيئات الفدرالية، سلطات نقلت إلى البرلمان الروسي الذي سيكون بوتين مسيطر عليه من خلال الحزب الحاكم روسيا الموحدة برئاسية مدفيديف والذي يمكن أن يترأسه بوتين لاحقا".

كما أشار محدثنا إلى أن ميخائيل ميشوستين هو "شخصية تكنوقراطية وليس لديه أي طموحات للرئاسة. لقد اختاروا شخصا يضبط إيقاع الدعم الشعبي للسلطة الذي تراجع مؤخرا لأسباب اقتصادية"ّ. مضيفا "سيكون أمام هذه الحكومة مهمتين: الأولى استرجاع الدعم الشعبي للسلطة، والثانية تسيير أعمال الحكومة حتى حلول الانتخابات البرلمانية القادمة".

أمين زرواطي