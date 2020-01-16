كأس إيطاليا لكرة القدم: يوفنتوس وميلان إلى ربع النهائي بعد تحقيقهما فوزا عريضا

تأهل كل من يوفنتوس وميلان وفيورنتينا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا في كرة القدم، بعد تحقيق فوز عريض على خصومهم. وينتظر يوفنتوس مباراة بارما وروما لمعرفة منافسه في الدور المقبل الذي سيشهد لقاء ميلان مع تورينو وفيورنتينا مع إنتر ثاني ترتيب الدوري.

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بلغ يوفنتوس وميلان الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا في كرة القدم، بتحقيق كل منهما فوزا عريضا على أودينيزي 4-صفر وسبال 3-صفر تواليا الأربعاء، بينما حجز فيورنتينا موعدا مع إنتر في الدور المقبل بفوز متأخر على أتالانتا 2-1.



وينتظر يوفنتوس مباراة بارما وروما لمعرفة منافسه في الدور المقبل الذي سيشهد لقاء ميلان مع تورينو وفيورنتينا مع إنتر ثاني ترتيب الدوري. وتضاف هذه اللقاءات إلى مواجهة لاتسيو حامل اللقب مع نابولي، بعدما سبق لكل منهما ضمان تأهله إلى ربع النهائي الثلاثاء.

ديبالا يعوض غياب رونالدو



وخاض يوفنتوس حامل الرقم القياسي في الكأس مع 13 لقبا آخرها في 2018 المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أعلِن قبيل انطلاقها على ملعب "أليانز ستاديوم"، أنه يعاني من التهاب في الجيوب الأنفية.



لكن نادي السيدة العجوز الذي خرج في الموسم الماضي من ربع نهائي مسابقة الكأس، لم يتأثر بغياب لاعبه الدولي، لا سيما بفضل أداء حامل شارة القيادة الأرجنتيني باولو ديبالا ومواطنه غونزالو هيغواين في الهجوم.



وافتتح الأخير التسجيل بتمريرة حاسمة من ديبالا، بعدما تبادلا الكرة مرارا وتقدما إلى داخل منطقة الجزاء، ويهيئ هيغواين الكرة لنفسه ويضعها ببراعة في الشباك (16).



وبعد نحو عشر دقائق، حصل يوفنتوس على ركلة جزاء بعدما تعرض فيديريكو برنارديسكي لعرقلة من حارس أودينيزي البرازيلي نيكولاس أندرادي، نفذها ديبالا قوية على يساره (26).



ولم يمنح يوفنتوس ضيفه أي فرصة لالتقاط الأنفاس، وكاد يسجل الثالث قبل نهاية الشوط الأول، لكن التسديدة البعيدة من لاعبه الأوروغوياني رودريغو بنتانكور أبعدها الحارس بصعوبة وأنقذها القائم الأيسر (41).



ودخل المضيف الشوط الثاني بضغط أكبر رغم تقدمه، وهز الشباك مجددا عبر هيغواين، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو "في إيه آر" (54). لكن ديبالا عوض بتسديدة التفافية متقنة من على الجهة اليسرى، لمسها أندرادي وتابعت طريقها للزاوية المعاكسة (58).



ووسع يوفنتوس النتيجة مجددا من ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد على الهولندي برام نويتينك، نفذها البرازيلي دوغلاس كوستا قوية على يسار مواطنه أندرادي الذي قفز إلى الجهة المعاكسة (60).



وناب القائم الأيسر لمرمى أودينيزي عن حارس مرماه بإبعاد رأسية دانييلي روغاني في الدقيقة 78 بعد ركلة حرة نفذها برنارديسكي.



بيونتيك يسجل بعد انتظار



وبلغ ميلان ربع النهائي بفوزه العريض على ضيفه سبال، في مباراة قدم خلالها عرضا قويا فك خلاله مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك صومه عن التسجيل أربع مباريات.



ومن جهته، حقق ميلان فوزه الثاني تواليا في مختلف المسابقات بعد التغلب على كالياري بثنائية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السبت، في مباراة شهدت تسجيل نجمه القديم-الجديد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفه الأول مع الفريق بعد عودته إلى صفوفه.



وأبقى المدرب ستيفانو بيولي "إيبرا" على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم التي حسمت بأهداف بيونتيك (20) والإسباني سامويل كاستييخو (44) والفرنسي تيو هرنانديز (66).



وافتتح ميلان التسجيل عبر بيونتيك بعد تمريرة متقنة خلف المدافعين من الجزائري إسماعيل بن ناصر، فتقدم بالكرة إلى داخل المنطقة وأودعها ببراعة على يسار الحارس الألباني إتريت بيريشا (20).



وانحصر اللعب بشكل كبير في وسط الملعب، مع تقدم خجول من الطرفين لم يهدد جديا بيريشا وأنطونيو دوناروما حارس مرمى ميلان.



لكن الفريق اللومباردي حقق الأهم قبل نهاية الشوط، وعزز عبر كاستييخو بكرة التفافية رائعة في الزاوية اليمنى لشباك بيريشا المتقدم (44).



وأمطر ميلان في الشوط الثاني مرمى سبال بوابل من المحاولات عبر تسديدات قريبة وبعيدة أبقت بيريشا منشغلا في الدفاع عن مرماه.



وكانت لبيونتيك الحصة الأكبر، لا سيما في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة قريبة أبعدها الحارس، وأخرى في الدقيقة 52 تصدى لها المدافع الصربي نياند تومافيتش بمجرد خروجها من قدمه اليمنى.



وجاء الدور على الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سدد من داخل المنطقة، وكان له بيريشا بالمرصاد (57)، قبل أن يبعد بعد دقيقتين تسديدة قوية من خارج المنطقة لجياكومو بونافنتورا. لكن صلابة الحارس خذلته في الدقيقة 66 أمام تسديدة قوية للفرنسي تيو هرنانديز من خارج المنطقة.



ومنح الحكم دافيدي غرسيني سبال ركلة جزاء بسبب لمسة يد على البرازيلي لوكاس باكيتا قبيل صافرة النهاية، ألغاها بعد العودة إلى الفيديو.



فيورنتينا يُقصي أتالانتا



وضرب فيورنتينا موعدا مع إنتر بفوز متأخر 2-1 على أتالانتا، في مباراة خاض الفائز جزءا من شوطها الثاني بنقص عددي.



وسجل الإسباني بول ليرولا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، والذي أتى بعد طرد زميله الأرجنتيني جيرمان بيتزيلا في الدقيقة 70.



وكان فيورنتينا قد افتتح التسجيل عبر باتريك كوتروني في وقت مبكر (11)، في هدفه الأول بعد عودته إلى إيطاليا معارا من ولفرهامبتون الإيطالي، قبل أن يعادل السلوفيني جوزيب أليشيتش للضيوف (67).



وبلغ بذلك النادي الشمالي المتوج باللقب ست مرات آخرها عام 2001، الدور ربع النهائي حيث سيلاقي إنتر الفائز الثلاثاء 4-1 على كالياري.



وافتتح كوتروني التسجيل بسهولة بعد خروج خاطئ للحارس بييترو تيراتشيانو.



وكان أتالانتا، مفاجأة الموسم وصاحب المركز الرابع في "سيري أ"، قريبا من هدف التعادل، لكن تسديدة الكرواتي ماريو باشاليتش من مسافة قريبة إثر عرضية من الأوكراني روسلان مالينوفسكي، ارتدت من العارضة.



ودخل الضيوف بعزم أكبر إلى الشوط الثاني وعادلوا عندما مرر مالينوفسكي عرضية متقنة عن الجهة اليسرى فتابعها أليشيتش بيسراه.



وساءت الأمور لفريق المدرب جوسيبي ياكيني بعد طرد بيتزيلا ببطاقة صفراء ثانية لتعمده السقوط في أرض الملعب، لكن الكلمة الفصل كانت لليرولا بعدما وصلته الكرة على الجهة اليمنى فانطلق بها داخل المنطقة في غياب الرقابة الدفاعية، وأسكنها على يمين الحارس بييرلويجي غوليني.



فرانس24/ أ ف ب