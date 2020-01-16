مجلس الشيوخ الأميركي يصادق الخميس على اتفاقية نافتا الجديدة

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل الأربعاء أنّ المجلس سيصادق بصورة نهائية صباح الخميس على اتفاق التبادل التجاري الحرّ بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "يو اس أم سي إيه"، في تصويت سيمثّل للرئيس دونالد ترامب "انتصاراً ضخماً" هو أحوج ما يكون إليه قبل أيام من انطلاق محاكمته البرلمانية بقصد عزله.

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ "نتوقّع أن ينتهي مجلس الشيوخ من يو أس أم سي إيه غداً وأن يرسل هذا الاتفاق التجاري إلى الرئيس ترامب لكي يوقّعه".

وأضاف أنّ الإقرار المرتقب لهذه الاتفاقية في مجلس الشيوخ سيشكّل "انتصاراً ضخماً لإدارة" الرئيس الجمهوري "ولكن أيضاً وبالأخصّ للعائلات الأميركية".

ومن المقرّر أن يجري التصويت على مشروع القانون في الساعة 11 صباحاً (16,00 ت غ).

وسبق أن أقرّت لجان عديدة في مجلس الشيوخ مشروع القانون هذا، وقد أصبح جاهزاً للتصويت عليه من قبل المجلس بأسره.

وكان مجلس النواب الذي يصوّت عليه الديموقراطيون أقرّ هذه الاتفاقية بغالبية كبيرة في 19 كانون الأول/ديسمبر.

ويمثّل هذا الاتفاق نسخة محدّثة من اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية "نافتا" التي دخلت حيّز التنفيذ في 1994 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون وما فتئ ترامب ينتقدها على الدوام، معتبراً إيّاها "أسواً اتفاق تجاري في تاريخ" الولايات المتحدة بسبب الوظائف الذي خسرها الاقتصاد الأميركي من جرّائه.

وفرض ترامب على كندا والمكسيك في آب/أغسطس 2017 إعادة التفاوض على بنود نافتا، وقد أجرت الدول الثلاث مذّاك مفاوضات ماراثونية توّجت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بالتوصّل إلى الاتفاق بصيغته الأولّية.

© 2020 AFP