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الجزائر: لماذا يستمر الحراك بعد انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة؟

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص : فرانس 24 تابِع
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فيديو : فرانس 24 تابِع

على الرغم من انتخاب رئيس جزائري جديد وتشكيل حكومة جديدة إلا أن الحراك لا يزال مستمرا في عدة مدن جزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن التعبئة باتت أقل مقارنة بما شهدته شوارع العاصمة الجزائرية وغيرها من المدن منذ 22 شباط/فبراير 2019 وحتى اليوم. ويشرح الصحافي الجزائري محمد علال في مداخلة على فرانس24 أن بعض الأحزاب رحبت بالحوار مع الرئيس عبد المجيد تبون، وأن مطالب المحتجين الحالية اختلفت عما سبق، فحراك اليوم يطالب بالإفراج عن المعتقلين.

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