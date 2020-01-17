الخبير الهولندي الملقب بـ"إنديانا جونز أوساط الفن" يعثر على نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي

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العثور على نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي بعد 10 سنوات على سرقتها

عثر خبير الفنون الهولندي أرثر براند الملقب "إنديانا جونز أوساط الفن" على نسخة نادرة مسروقة لمؤلف للشاعر الفارسي حافظ الشيرازي تعود للقرن الخامس عشر وتقدر قيمتها اليوم بنحو مليون يورو بعدما عبر الكتاب القارات بطريقة أدهشت العالم واسترعت انتباه "الاستخبارات الإيرانية".

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بعد "سباق مع الزمن" عبر دول عدة استرعى انتباه "الاستخبارات الإيرانية"، عثر خبير فنون هولندي على نسخة نادرة مسروقة لمؤلف للشاعر الفارسي حافظ الشيرازي تعود للقرن الخامس عشر.

ففي إيران لا يزال محبو شعر الشيرازي يزورون قبره سنويا فيما يتصدر "ديوان حافظ" المكتبات في كل المنازل تقريبا. وهو يقرأ تقليدا بمناسبة عيد النيروز أي رأس السنة الفارسية.

ما الذي حدث؟

وكان الكتاب المرصع بأوراق الذهب وتقدر قيمته بمليون يورو تقريبا قد اختفى من ممتلكات عائلة تاجر إيراني مقيم في ألمانيا توفي العام 2007.

وبعد أبحاث في الأوساط السرية تمكن أرثر براند الملقب "إنديانا جونز أوساط الفن" بسبب إنجازاته في العثور على أعمال فنية مفقودة، من الوصول إلى المؤلف ذي القيمة العالية جدا. وقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية في شقته في أمستردام.

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وقال خبير الفنون "هو اكتشاف مهم جدا بالنسبة لي شخصيا لأنه كتاب بالغ الأهمية".

فهو أحد أقدم نسخ من مؤلف "ديوان" الذي يجمع أعمال شمس الدين محمد حافظ الشيرازي (1312-1390 تقريبا) الذي يعتبر مع الرومي أحد أشهر الشعراء الفرس الصوفيين.

وقد تأثر بأعماله الكثير من المؤلفين الغربيين من أمثال الألماني غوته والكاتب الأمريكي رالف والدو إمرسون الذي كان يلقب حافظ بـ"أمير الشعراء الفرس".

سرقة عائلة جعفر قاضي واتصال من تاجر فنون مقيم في ألمانيا

وكانت عائلة جعفر قاضي قد اكتشفت سرقة النسخة العائدة إلى 1462-1463 بعد وفاة هذا الأخير في ميونيخ العام 2007. وكان هذا الرجل قد جمع خلال حياته مجموعة واسعة ومهمة من المؤلفات الإسلامية لكنها اختفت جميعها.

وكانت الشرطة الألمانية قد عثرت على جزء من المجموعة العام 2011 "إلا أن القطعة الأهم وهي من أقدم النسخ وأكثرها قربا من ’ديوان‘ حافظ بقيت مفقودة" على ما أوضح براند.

أعلنت طهران يومها أنها ستلجأ "إلى كل الوسائل المشروعة" لضمان عودة كل المخطوطات المسروقة إلى إيران، على ما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.

في نهاية العام 2018، اتصل تاجر فنون يقيم في ألمانيا بأرثر براند طالبا منه الحضور "على عجل". وأكد الرجل أن مسؤولين في السفارة الإيرانية تواصلوا معه.

وأوضح براند "قال لي بوضوح إنه خائف ويشعر بالتهديد".

وتابع يقول "كنت أعرف أن إيران تبحث أيضا عن ’ديوان حافظ‘ المفقود وبدأت سباقا مع الزمن لأعثر عليه أولا لأن الكتاب ملكة لعائلة قاضي".

"المشتري كان مصدوما وغاضبا"

وقادت الأبحاث الخبير الهولندي إلى لندن أولا حيث التقى رجلا "متوترا جدا". وقال له إن المخطوطة باعها صديق له إلى جامع أعمال فنية.

وقال براند "الشاري كان مصدوما وغاضبا. فقد اشترى كتابا مسروقا يبحث عنه الجميع من بينهم الحكومة الإيرانية".

وقد سلمه الجامع الكتاب عبر وسيط نهاية العام 2019. وسيتوجه الخبير الهولندي الأربعاء إلى ميونيخ لتسليمه إلى الشرطة الألمانية.

ويفيد خبراء أن المؤلف المكتوب بخط اليد هو من النسخ "القليلة التي لا تزال موجودة".

وقال دومينيك برويز بوركشو الأستاذ المساعد بالأدب الفارسي في جامعة أكسفورد "مع أن هذه النسخة ليست الأقدم لكنها مبكرة جدا لـ’ديوان حافظ‘ ما يجعلها نادرة وثمينة".

فرانس24/ أ ف ب