الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يواصل انتصاراته

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل ميلووكي باكس ونجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو التغريد خارج السرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بالفوز الخامس تواليا والـ37 هذا الموسم وكان على حساب ضيفه بوسطن سلتيكس 128-123 الخميس.

وكعادته، تألق أنتيتوكونمبو، النيجيري الأصل، وساهم بشكل كبير في فوز فريقه بتسجيله 32 نقطة مع 17 متابعة بينها 16 دفاعية، وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" مع سبع تمريرات حاسمة، وأضاف كريس ميدلتون 23 نقطة.

وضرب ميلووكي باكس بقوة في بداية المباراة بحسمه الربع الأول بفارق 16 نقطة (36-20)، قبل أن تشتد المنافسة بين الفريقين في الربعين الثاني والثالث (40-38) و30-29)، لكن الضيوف انتفضوا في الربع الأخير الذي دخلوه متخلفين بفارق 19 نقطة وكانوا قاب قوسين أو أدنى من قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعدما قلصوا الفارق إلى ست نقاط (81-87) لولا تألق يانيس وبروك لوبيز صاحب 16 نقطة والبديلين دونتي ديفتشنزو الذي سجل أكبر غلة في مسيرته الاحترافية (19 نقطة) وجورج هيل الذي أضاف 13 نقطة.

وهو الفوز الـ37 لباكس في 43 مباراة والعاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة فعزز صدارته للدوري بفارق أربع انتصارات أمام لوس أنجليس ليكرز، متصدر المنطقة الغربية بـ33 فوزا وثماني هزائم، والمنطقة الشرقية بفارق تسع انتصارات أمام مطارده المباشر ميامي هيت.

ونجح ميلووكي في الثأر لخسارته أمام بوسطن سلتيكس 105-116 في بوسطن في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما أنهى الشوط الأول في صالحه بفارق 19 نقطة، وكانت الثانية له بين ست هزائم فقط مني بها حتى الآن هذا الموسم.

في المقابل، لم تنفع بوسطن سلتيكس النقاط الـ40 التي سجلها نجمه والمباراة كيمبا ووكر لتفادي الخسارة الثانية على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة، فبقي رابعا في المنطقة الشرقية برصيد 27 فوزا و13 خسارة.

وتألق ووكر في المتابعات أيضا بـ11 بينها 8 دفاعية، وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة، فيما اكتفى جايسون تاتوم بـ17 نقطة مع سبع متابعات.

© 2020 AFP