القيادة المركزية الأمريكية تعلن إصابة 11 جنديا في القصف الإيراني لقاعدة عراقية في 8 يناير

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان الخميس أن 11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد العراقية في 8 يناير/كانون الثاني. وكان البنتاغون قد نفى ذلك سابقا، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بعد القصف الصاروخي أنه "لم يصب أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية".

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت القيادة المركزية في الولايات المتحدة الخميس، أن 11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أمريكيون في 8 يناير/كانون الثاني، على الرغم من نفي البنتاغون سابقا وقوع إصابات جراء الهجوم.



وذكرالمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان "في حين أنه لم يقتل أي من الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني في 8 يناير/كانون الثاني على قاعدة عين الأسد الجوية، إلا أن العديد منهم خضعوا للعلاج من أعراض الارتجاج الناتجة عن الانفجار، وما زالوا يخضعون لتقييم حالتهم الصحية".

للمزيد- العلاقات الإيرانية الأمريكية.. انفراج في عهد أوباما ودق طبول الحرب في ظل إدارة ترامب



وعند وقوع الهجوم، كان معظم الجنود الأمريكيين الـ1500 في القاعدة قد تحصنوا داخل ملاجىء بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.



وحسب تقارير سابقة للجيش الأمريكي فإن الضربة الإيرانية سببت أضرارا مادية جسيمة لكن من دون وقوع إصابات.



ومن جهته، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أيضا في الصباح بعد القصف الصاروخي أنه "لم يصب أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية".



ومع ذلك قال أوربان إنه "في الأيام التي تلت الهجوم، وبسبب إجراءات احترازية مكثفة، تم نقل بعض الجنود من قاعدة عين الأسد".



وأضاف "حاليا نقل 11 فردا إلى لاندستول، وثلاثة إلى كامب عريفجان"، في إشارة إلى "مركز لاندستول الطبي الإقليمي" في ألمانيا و"كامب عريفجان" في الكويت.



وبالإضافة إلى القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة عين الأسد في غرب العراق، فقد طال القصف الإيراني أيضا قاعدة في أربيل تضم جنودا أمريكيين وأجانب آخرين يحاربون ضمن التحالف الدولي بقايا جماعة تنظيم "الدولة الإسلامية".



وصرح أوربان "عند اعتبارهم لائقين للخدمة، من المتوقع أن يعود الجنود مرة أخرى إلى العراق بعد خضوعهم لفحوص طبية".





فرانس24/ أ ف ب