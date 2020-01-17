تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين (رسمي)

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بكين (أ ف ب)

أعلن مسؤولون صينيون تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

وقالت السلطات المحلية أن رجلا يبلغ 69 عاما توفي الأربعاء في مدينة ووهان في وسط الصين، التي يسود الاعتقاد انها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي الذي ينتمي الى عائلة فيروس سارس المميت.

وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد) الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين و 299 في هونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وأصيب 41 شخصا على الأقل حتى الآن بالتهاب رئوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين.

وذكر بيان صدر في وقت متأخر الخميس عن لجنة الصحة في مدينة ووهان أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات في حين حالة خمسة آخرين خطرة.

وقالت اللجنة إن الرجل الذي توفي أصيب بالفيروس في 31 كانون الأول/ديسمبر، وبعد خمسة ايام تدهور حيث أصيب بالسل الرئوي وتعطلت العديد من وظائف أعضائه الداخلية.

هذا وتم اكتشاف حالتين أخريين مشابهتين في تايلاند واليابان، حيث ذكرت السلطات في كلا البلدين أن المصابين سبق وان زارا مدينة ووهان الصينية قبل دخولهما المستشفى.

وأعلنت السلطات في ووهان أن سوقا للمأكولات البحرية هو مركز تفشي الفيروس، وقد جرى إغلاق هذا السوق في الاول من كانون الثاني/يناير.

وحتى الآن لم يتم تأكيد ان كانت العدوى من شخص الى آخر هي سبب تفشي الفيروس، لكن لجنة الصحة قالت إن هذه الفرضية "لا يمكن استبعادها".

© 2020 AFP