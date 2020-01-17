جمهورية غينيا تفتح قنصليتها بالصحراء الغربية في ثالث تمثيل دبلوماسي بعد جزر القمر وغامبيا

أ ف ب / أرشيف

بعد جمهورية جزر القمر وغامبيا، افتتحت جمهورية غينيا الجمعة قنصلية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية. ويعتبر هذا ثالث تمثيل دبلوماسي في المنطقة التي يسيطر عليها المغرب، وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

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في ثالث تمثيل دبلوماسي في الصحراء الغربية، افتتحت جمهورية غينيا الجمعة قنصلية بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، الذي حضر الافتتاح إلى جانب نظيره الغيني مامادي توري، أن "مغربية الصحراء تترسخ يوما عن يوم، من خلال مواقف دبلوماسية وتصرفات قانونية مثل فتح القنصليات" بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وكانت جمهورية جزر القمر أول بلد يفتتح قنصلية بمدينة العيون في كانون الأول/ديسمبر، تلتها قنصلية أخرى لغامبيا بمدينة الداخلة (جنوب العيون) الأسبوع المنصرم، في المنطقة التي تسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة البوليساريو باستقلالها.

البوليساريو تعترض

واعتبرت الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، أن قرار غامبيا فتح قنصلية في الداخلة "يشكل انتهاكا صارخا لمعايير القانون الدولي"، و"عملا استفزازيا يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة".

للمزيد- جزر القمر أول دولة تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية

والصّحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة تمتدّ على مساحة 266 ألف كيلومتر مربّع، شهدت نزاعا مسلّحا حتّى وقف إطلاق النّار العام 1991 بين المغرب الذي ضمّها في 1975 والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تطالب باستقلالها مدعومة من الجزائر.

ويسيطر المغرب على 80 % من مساحتها مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب بوليساريو باستقلالها.

وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.

وفي أيّار/مايو استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية، الرئيس الألماني السابق هورست كولر "لأسباب صحية" بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلف له.

فرانس24/ أ ف ب