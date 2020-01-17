رئيس الوزراء الأوكراني يستقيل بسبب تسجيلات ينتقد فيها الرئيس زيلينسكي

قدم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك الجمعة استقالته، على أثر تصريحات نسبت إليه وأثارت جدلا كبيرا. وقد نشرت تسجيلات قدمت على أنها من اجتماع غير رسمي عقد في 16 ديسمبر/كانون الأول بين وزراء ومسؤولين في المصرف المركزي، ينتقد فيها غونشاروك فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد.

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بعد نشر تصريحات نسبت إليه، ينتقد فيها فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، قدّم رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي غونشاروك الجمعة استقالته.



وعلى صفحته عبر فيس بوك، كتب غونشاروك "من أجل إزالة كل الشكوك بشأن احترامنا وثقتنا تجاه الرئيس، كتبت رسالة استقالة وسلمتها للرئيس".



وتعليقا على تصريحات أثار نشرها أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب غونشاروك أن "مضمونها خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس".



وتابع "هذا الأمر غير صحيح" مضيفا "وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس".



وأكدت الرئاسة الأوكرانية أنها تلقت رسالة الاستقالة وأشارت إلى أنه سيتم "درسها".



ونشرت هذا الأسبوع تسجيلات قدمت على أنها من اجتماع غير رسمي عقد في 16 ديسمبر كانون الأول بين وزراء ومسؤولين في المصرف المركزي.



وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، يناقش المشاركون في الاجتماع كيفية شرح القرارات الاقتصادية للرئيس زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق دخل عالم السياسة بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان.



ويقول غونشاروك في هذه التصريحات إن الشرح يجب أن يكون بسيطا لأن "زيلينسكي لديه فعلا فهم بدائي للاقتصاد".



فرانس24/ أ ف ب