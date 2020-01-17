رالي دكار: ساينز يحرز اللقب الثالث في مسيرته

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القدية (Arabie saoudite) (أ ف ب)

أحرز الإسباني كارلوس ساينز (ميني) الجمعة لقب النسخة الثانية والأربعين من رالي دكار الصحراوي التي اقيمت في السعودية للمرة الأولى، وذلك في ختام المرحلة الثانية عشرة الأخيرة بين حرض والقدية.

وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها ساينز بلقب رالي دكار في مسيرته الاحترافية بعد عامي 2010 و2018، وتفوق بفارق ست دقائق و21 ثانية على بطل النسخة الماضية القطري ناصر العطية (تويوتا)، وتسع دقائق و58 ثانية على الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني).

وفرض ساينز سيطرته على النسخة الحالية اعتبارا من المرحلة الثالثة حيث انتزع الصدارة وتشبث بها حتى المرحلة الأخيرة محرزا المركز الأول في اربع مراحل لينهي المسافة الإجمالية للرالي والتي بلغت 7800 كلم في الريادة.

واستفاد ساينز من أخطاء الملاحة لمطارده المباشر العطية الذي قلص الفارق بينهما إلى 24 ثانية قبل ثلاث مراحل من النهاية، لينتزع المركز الأول للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية.

وكان الرالي في بدايته عبارة عن تنافس بين العاصمتين الفرنسية والسنغالية، ليتم بعدها نقله إلى أميركا الجنوبية نظراً لتردي الأوضاع الأمنية في إفريقيا، ليأتي الدور الآن على شبه الجزيرة العربية التي ستستضيفه في السنوات الأربع المقبلة.

© 2020 AFP