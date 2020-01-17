كأس قطر: بونجاح يقود السد للقب ثانٍ في عهد تشافي

إعلان اقرأ المزيد

الدوحة (أ ف ب)

توج السد بطلا لكأس قطر في كرة القدم بفوزه الكاسح 4-صفر الجمعة على الدحيل حامل لقب النسخة الأخيرة، ليرفع اللقب الثاني في عهد مدربه الإسباني تشافي، بعد أيام من احتمال انتقاله لتدريب ناديه السابق برشلونة.

وجاءت أهداف السد، بطل الدوري القطري، بأهداف الكوري الجنوبي نام تاي هي لاعب الدحيل السابق (5) وثنائية الجزائري بغداد بو نجاح (21 و45) وأفضل لاعب في آسيا أكرم عفيف (71 من ركلة جزاء).

وهو اللقب الثاني للسد في هذه المسابقة بعد أول عام 2017، والثاني له مع تشافي الذي تولى تدريبه في صيف العام الماضي، بعد الفوز بالكأس السوبر في مطلع الموسم على حساب الدحيل بالذات بهدف نظيف.

وحظي تشافي بتشجيع واسع من جماهير السد في المباراة التي أقيمت على ملعبه ستاد جاسم بن حمد، كما قام لاعبو الفريق الأبيض بقذفه في الهواء احتفالا بمديرهم الفني الذي سبق له ان دافع عن ألوان النادي كلاعب، قبل ان يتولى تدريبه في صيف العام 2019.

وأتت المباراة بعد أيام من الأخذ والرد حول احتمال عودة نجم خط الوسط الدولي السابق الى ناديه الكاتالوني لتولي مهام التدريب، قبل ان يختار الأخير تعيين كيكي سيتيين بدلا لإرنستو فالفيردي.

وكشف تشافي الخميس انه رفض عرض برشلونة لتولي مهامه تدريبه في الوقت الحالي، قائلا في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة "نعم تلقيت عرضا من برشلونة (...) لكنني لم أوافق على هذا العرض خاصة وانه المبكر جدا لي تدريب برشلونة".

وكرر تأكيده ان تدريب برشلونة هو "حلم" له، متابعا "قرار استمراري مع السد ورفض عرض برشلونة أول من عرف به عائلتي ثم لاعبو السد لأنهم الأحق بذلك، وطوال الأيام الثلاثة السابقة لم أكن في أفضل تركيزي، لكن الآن أنا في كامل تركيزي مع السد على مباراة الدحيل".

وظهر السد في أفضل حالاته الفنية في اللقاء، من خلال بونجاح الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، وأكرم عفيف وحسن الهيدوس.

وخطف نام تاي هي هدف التقدم بكرة رأسية في الدقيقة الخامسة، بينما أهدى حارس الدحيل كلود أمين الهدف الثاني عندما أراد إبعاد كرة معادة إليه من الدفاع، لكنه سددها بقدم بونجاح لترتد الى داخل شباكه.

وسجل المهاجم الجزائري المتوج مع منتخب بلاده في صيف العام الماضي بلقب كأس الأمم الإفريقية، الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد مراوغة متقنة عن يسار منطقة الجزاء وتسديدة قوية سكنت الزاوية المعاكسة لمرمى الدحيل.

واختتم عفيف مهرجان الأهداف في الدقيقة 71 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد تعرضه للعرقلة داخل المنطقة.

وقدم الدحيل مباراة متواضعة على صعيد الفرص والمحاولات، وكانت إحداها من مهاجمه الكرواتي الجديد ماريو ماندزوكيتش بانفراد أوقفه حارس السد سعد الشيب (76).

وتوج الدحيل بطلا لمسابقة كأس قطر عام 2018، وتقرر إلغاؤها في الموسم الماضي 2018-2019 نظرا للاستحقاقات الكبيرة التي واجهها اللاعبون، لاسيما كأس آسيا 2019 في مطلع العام في الإمارات والتي انتهت بتتويج العنابي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، والمشاركة في بطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية في صيف العام ذاته.

© 2020 AFP