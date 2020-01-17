ماكرون: حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر نحو شرق البحر الأبيض المتوسط

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خلال تقديم التهاني للقوات العسكرية بمناسبة حلول العام الجديد، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريبا إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية"، مضيفا أن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية".

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تقديم تهانيه للقوات العسكرية بمناسبة حلول العام الجديد الخميس، أنّ حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريبا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط دعما للتحالف الدولي ضدّ تنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر أنّ "القوة البحرية-الجوية ستذهب دعما لعملية الشمال (الشق الفرنسي ضمن عملية التحالف الدولي "العزم الصلب") من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان، قبل أن تنتشر في المحيط الأطلسي وبحر الشمال".

وأكد أنّ حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، موضحا أن "ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك في مواكبة "شارل ديغول" خلال عملياتها".

وتابع أنّ "هذه القوة الأوروبية، كما هو حال انتشارنا في دول البلطيق، ستأتي لتعزيز الرابط بين جانبي محيط الأطلسي ولتعزيز حلف شمال الأطلسي، وهذا دليل إضافي على أنّ الدفاع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ركيزتان لهيكل واحد".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "في الشرقين الأدنى والأوسط، ورغم التحوّلات التي تشهدها المنطقة، فإنّ قواتنا المشاركة في عملية الشمال تواصل عملياتها في مكافحة داعش (...) الذي لا يزال تهديده ماثلا، بشكل آخر، كامن وأكثر مكرا".

وانتقد ماكرون بشكل مبطن دولا سحبت جزءا من قواتها من العراق في بداية يناير/كانون الثاني على خلفية تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وقال إنّ "فرنسا، ومنذ البدء وبثبات (...) بقيت بتصميم وشجاعة"، مشددا على أنّ "أولئك الذين يحاربون التهديد الإرهابي، وأولئك الذين يتحملونه، في هذه المنطقة، يعرفون من هو متواجد ومن هو باق".

وكان ماكرون يتحدث من القاعدة الجوية "123 أورليان-بريسي" التي تعد من أبرز القواعد الجوية الفرنسية، وتضم 2200 عسكري ومدني يغطون مجموعة واسعة من الأنشطة، بينها النقل الجوي والعمليات الخاصة.

فرانس24/ أ ف ب