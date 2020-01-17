قافلة مهاجرين من هندوراس تتوجه مشيا إلى الولايات المتحدة
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انطلقت قافلة مهاجرين تضم أكثر من ألف شخص، بينهم أطفال ونساء، من بلدة سان بيدرو سولا شمالي هندوراس في مسيرة نحو الولايات المتحدة قبيل فجر الأربعاء. ووفق السلطات الغواتيمالية، فإن ما لا يقل عن 1300 هندوراسي قد عبروا حدود غواتيمالا في الأيام الأخيرة من دون استكمال إجراءات الهجرة. وينوي هؤلاء الهندوراسيون الذهاب مشيا إلى الولايات المتحدة، مرورا بغواتيمالا ثم المكسيك، هربا من الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم. وللحد من الهجرة غير الشرعية، شددت الولايات المتحدة المراقبة الأمنية على حدودها، ووقعت اتفاقات مثيرة للجدل مع السلفادور وغواتيمالا والمكسيك.