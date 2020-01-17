تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#إيران
#ليبيا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
فيديو

قافلة مهاجرين من هندوراس تتوجه مشيا إلى الولايات المتحدة

نشرت في: آخر تحديث:

قافلة مهاجرين من هندوراس متجهة مشيا إلى الولايات المتحدة، في استراحة بملجأ جنوب المكسيك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018
قافلة مهاجرين من هندوراس متجهة مشيا إلى الولايات المتحدة، في استراحة بملجأ جنوب المكسيك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2018 © أ ف ب
نص : فرانس 24 تابِع | سهام فرج

انطلقت قافلة مهاجرين تضم أكثر من ألف شخص، بينهم أطفال ونساء، من بلدة سان بيدرو سولا شمالي هندوراس في مسيرة نحو الولايات المتحدة قبيل فجر الأربعاء. ووفق السلطات الغواتيمالية، فإن ما لا يقل عن 1300 هندوراسي قد عبروا حدود غواتيمالا في الأيام الأخيرة من دون استكمال إجراءات الهجرة. وينوي هؤلاء الهندوراسيون الذهاب مشيا إلى الولايات المتحدة، مرورا بغواتيمالا ثم المكسيك، هربا من الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة في بلادهم. وللحد من الهجرة غير الشرعية، شددت الولايات المتحدة المراقبة الأمنية على حدودها، ووقعت اتفاقات مثيرة للجدل مع السلفادور وغواتيمالا والمكسيك.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.