آلاف المتظاهرين بشوارع العاصمة الفرنسية احتجاجا على إصلاح أنظمة التقاعد

موسيقيو أوركسترا باريس يقدمون عرضا موسيقيا في الهواء الطلق خارج دار الأوبرا غارنييه للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح للمعاشات التقاعدية، والذي يؤثر على الوضع الخاص للموسيقيين العاملين في باريس، فرنسا ، 18 يناير/ كانون الثاني 2020

أطلقت الشرطة الفرنسية السبت الغاز المسيل للدموع واعتقلت العشرات من المتظاهرين بعدما عاد الآلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" المعارضة لسياسة الحكومة إلى التظاهر في شوارع باريس.

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لجأت الشرطة الفرنسية السبت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين هتفوا للتنديد بالشرطة والرئيس إيمانويل ماكرون ومشروعه لإصلاح أنظمة التقاعد. واعتقلت قوات الأمن نحو 59 شخصا بعدما عاد الآلاف من محتجي حركة "السترات الصفراء" المعارضة للحكومة الى التظاهر في شوارع باريس.

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أدت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الفرنسي إلى أطول إضراب لقطاع النقل تشهده فرنسا منذ عقود. ودوت صفارات إنذار سيارات شرطة مكافحة الشغب في شوارع العاصمة الفرنسية خلال توجهها إلى المناطق التي يتجمع فيها المتظاهرون.

وكانت هناك مزاعم عن تعامل عنيف للشرطة مع المتظاهرين بعد انتشار مقاطع فيديو أحدها لمصور وكالة الأنباء الفرنسية تظهر شابا وجهه مغطى بالدماء بينما يقوم رجال شرطة باعتقاله وضربه.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما رشق المتظاهرون عناصرها بمقذوفات، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية.

"ثورة" في ساحة الباستيل

وصرخ شبان يضعون أقنعة "ثورة" في ساحة الباستيل التي انطلقت منها الثورة الفرنسية عام 1789. وهتف المتظاهرون "الشوارع لنا"، و"ماكرون نحن آتون إليك، في منزلك".

ويندرج التحرك في إطار المظاهرات الأسبوعية التي تجريها الحركة كل يوم سبت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والتي زاد زحمها مؤخرا بعدما انضم إليها معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

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وتأتي المظاهرات في اليوم الخامس والأربعين من إضراب شمل السكك الحديد وقطارات المترو وأثار غضب الملايين ممن يعتمدون على وسائل النقل المشترك في تنقلاتهم، بخاصة في باريس.

إلا أن وتيرة حركة القطارات تحسّنت كما أن سائقي قطارات المترو الباريسي قرروا تعليق تحرّكهم اعتبارا من الإثنين، وفق ما أعلن اتحادهم السبت.



"عملنا كل حياتنا لكي نكون قادرين على الخروج (من العمل) بتقاعد محترم"

وأكدت المدرّسة آني مكام البالغة 58 عاما أن كثرا يعانون في فرنسا، مضيفة "نحن نختنق بسبب هذه الحكومة التي تريد أن تركعنا".

وقالت إنه يستحيل أن نسمح لماكرون "بأن يمس برواتبنا التقاعدية. لقد عملنا كل حياتنا لكي نكون قادرين على الخروج (من العمل) بتقاعد محترم"، مضيفة "هذا بالتحديد ما يحاول تغييره".

ويقول معارضو مشروع الحكومة إنه سيجبر ملايين الأشخاص على العمل لمدة أطول مقابل راتب تقاعدي أقل.

« La Marseillaise » jouée par l’orchestre de l’Opera de Paris en grève. Une foule immense devant le parvis. Puissance et frissons. #Greve18janvier #reformedesretraites pic.twitter.com/d2yO8DEExg — Romain Lescurieux (@RLescurieux) January 18, 2020

وانضمت نقابات قطاع النقل إلى حركة "السترات الصفراء" التي تتهم ماكرون بالانحياز للنخب على حساب الشعب وابناء الأرياف والقرى.

وتبحث النقابات عن سبل لتحفيز حركتها التي أخذت في التراجع، بحيث انخفضت نسبة العمال المضربين في شركة السكك الحديد الوطنية إلى أقل من خمسة بالمئة الجمعة.

إضراب الأوبرا الفرنسية

ولم يكن هناك ما يشير إلى إنهاء الإضراب في أوبرا باريس التي فقدت 14 مليون يورو (15 مليون دولار) مع إلغاء 67 عرضا.

وقدمت أوركسترا أوبرا باريس السبت مقاطع من كارمن وغيرها من الأعمال إلى الباريسيين والسائحين على درجات قصر غارنييه لإظهار الدعم للإضراب.

وانهت الأوركسترا عرضها بالنشيد الوطني الفرنسي، وهتف أنصار الاحتجاجات "يحيا الإضراب".

فرانس24/ أ ف ب