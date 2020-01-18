الدوري الأميركي للمحترفين: تورونتو يعادل رقمه باكتساح واشنطن

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لوس انجليس (أ ف ب)

عادل حامل اللقب تورونتو رابتورز أفضل رقم له على صعيد عدد النقاط خلال مباراة واحدة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، باكتساح ضيفه واشنطن ويزاردز 140-111 الجمعة في لقاء برز فيه لاعبه نورمان باول.

وأنهى باول الذي لم يبدأ كأساسي وخاض نحو 30 دقيقة من أصل 48، المباراة مع 28 نقطة وخمس متابعات، بينما سجل زميله الإسباني مارك غاسول 20 نقطة وست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، ليقودا الفريق الى تحقيق فوزه الـ27 مقابل 14 خسارة هذا الموسم.

وهي المرة الثانية يبلغ فيها الفريق الكندي عتبة 140 نقطة، وهي الأعلى له في مباراة في الدوري. والمفارقة ان تورونتو حقق هذا الرقم للمرة الأولى في مواجهة واشنطن أيضا، عندما تغلب عليه 140-138 لكن بعد شوطين إضافيين، وذلك قبل عام تقريبا (13 كانون الثاني/يناير 2019).

وثبت فريق المدينة الكندية أفضليته على فريق العاصمة الأميركية، اذ حقق فوزه السابع تواليا عليه، والـ20 في آخر 24 مواجهة مباشرة بينهما.

وتراجع أداء تورونتو هذا الموسم بعد تتويجه في 2018-2019 بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، لاسيما بعد انتقال نجم الموسم الماضي كواهي لينارد الى صفوف لوس أنجليس كليبيرز. ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية، بفارق عشر انتصارات عن المتصدر ميلووكي باكس (خاض الأخير 43 مباراة مقابل 41 لتورونتو).

وباستثناء تأخره بنقطة واحدة فقط في الربع الأول، سيطر تورونتو على مجريات مباراة الأمس، وتقدم في الربع الأخير بفارق بلغ 33 نقطة.

وأنهى سبعة من لاعبي تورونتو المباراة مع 11 نقطة على الأقل، ليمنحوا الفريق فوزه الثاني تواليا والثالث في آخر أربع مباريات.

في المقابل، تلقى واشنطن خسارته الثالثة تواليا والرابعة في آخر خمس مباريات، وكان أفضل مسجل له تروي براون جونيور مع 22 نقطة.

- ثماني رميات ثلاثية لدونسيتش -

وواصل السلوفيني لوكا دونشيتش التألق مع فريقه دالاس مافريكس هذا الموسم، وقاده للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 120-112.

وأنهى دونشيتش (20 عاما) المباراة مع 35 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، ونجح في تسجيل ثماني رميات من خارج القوس، معادلا أفضل رقم له في هذا المجال في موسمه الثاني في الـ "ان بي ايه".

وقاد دونشيتش فريقه سادس ترتيب المنطقة الغربية، الى تحقيق فوزه الرابع تواليا والـ27 مقابل 15 خسارة، وكان أفضل مسجل في المباراة، بينما ساهم زميله تيم هاردواي جونيور بتسجيل 29 نقطة.

في المقابل، كان داميان ليلارد أفضل مسجل لبورتلاند مع 34 نقطة أضاف إليها عشر تمريرات حاسمة.

وفي بقية المباريات، فاز أتلانتا هوكس على سان أنتونيو سبيرز 121-120، وممفيس غريزليز على كليفلاند كافالييرز 113 - 109، وميامي هيت على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-108، وانديانا بايسرز على مينيسوتا تمبروولفز 116 - 114، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على شيكاغو بولز 100 - 89.

© 2020 AFP