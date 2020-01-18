بطولة أستراليا المفتوحة: خمسة لاعبين تحت المجهر

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ملبورن (أ ف ب)

تنطلق الاثنين بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مع تركز الأنظار على خمسة لاعبين في منافسات فردي الرجال:

- نوفاك ديوكوفيتش -

يتطلع الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل الرقم القياسي لعدد الألقاب في ملبورن (7) الى تعزيز رقمه بلقب ثامن في البطولة التي حقق فيها أول ألقابه في البطولات الكبرى في العام 2008.

في رصيد إبن الـ32 عاما، 16 لقبا في البطولات الكبرى، وتفوق على الاسباني رافايل نادال في نهائي العام الماضي ليطلق العنان لسنة توج خلالها أيضا بلقبه الخامس في بطولة ويمبلدون الانكليزية، إضافة لخمس دورات رفع من خلالها رصيده الى 77 لقبا في مسيرته الاحترافية.

يرشح العديد من النقاد "نولي" المصنف ثانيا عالميا لمواصلة تألقه هذا الموسم بدءا من ملبورن لتضييق الخناق على نادال المصنف أول حاليا.

- روجيه فيدرر -

عن عمر الثمانية والثلاثين، لا يزال السويسري روجيه فيدرر "محبوب الجماهير" وحامل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20)، يملك الاسلحة للمنافسة على أعلى المستويات.

لا يبدو فيدير مقبلا على اعتزال وشيك، ويعتزم هذا العام السعي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه، وهي ذهبية دورة الألعاب الأولمبية في فئة فردي الرجال، وسيحاول نيلها من خلال المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

بلقبين متتاليين في أستراليا عامي 2017 و2018، رفع فيدرر عدد ألقابه الى ستة، وسيأمل أن يحقق نتيجة أفضل من العام الماضي حين خرج من الدور الرابع أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي يصغره بـ17 عاما.

- رافايل نادال -

ستكون الفرصة متاحة أمام الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا لتوجيه "صفعة" الى غريمه فيدرر ومعادلة رقمه في الألقاب الكبرى في ملبورن.

حقق الماتادور الذي بات أول لاعب يتصدر التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في ثلاثة عقود مختلفة، لقبا يتيما في أستراليا عام 2009 على حساب فيدرر، وحل وصيفا بعدها أربع مرات.

خسر نادال (33 عاما) النهائي عامي 2017 و2019، الا أن هذا العام سيكون الحافز أكبر لتحقيق لقب ثان طال انتظاره.

- ستيفانوس تسيتسيباس -

لم يكن يوما لليونان لاعب مثل تسيتسيباس، والرهان مرتفع على ابن الحادية والعشرين الذي باغت فيدرر العام الماضي في طريقه الى نصف النهائي.

كان عام 2019 الأفضل لتسيتسيباس وحقق خلاله ثلاثة ألقاب أبرزها بطولة الماسترز الختامية في لندن حيث تفوق في النهائي على النمسوي دومينيك تييم.

باستثناء بطولة أستراليا المفتوحة، لم يشكل الشاب اليوناني خطورة تذكر في بطولات الغراند سلام، حيث ودع ويمبلدون وبطولة الولايات المفتوحة من الدور الأول فيما خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع من رولان غاروس الفرنسية.

سيسعى تسيتباس هذا الموسم لكسر احتكار الثلاثة الكبار على البطولات الكبرى حيث ستكون البداية من ملبورن.

- نيك كيريوس -

يصعب الحديث عن الاسترالي نيك كيريوس دون أن تقرن به صفة "المشاغب"، وهو سيحاول أن يكون محط الانظار على أرضه وبين جماهيره.

اشتهر كيريوس بالضربات الامامية والارسالات الساحقة، لكن إذا ما أراد أن يشكل خطرا على المنافسين في بلاده، عليه أن يضبط نفسه مع الحكام واللاعبين والجماهير.

وسيخوض الاسترالي (24 عاما) المنافسات تحت ضغط إيقافه 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط من قبل رابطة اللاعبين المحترفين منذ أيلول/سبتمبر الماضي، حيث وضعته تحت المراقبة لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو بسبب سلوكه السيئ في الملاعب.

© 2020 AFP