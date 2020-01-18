بطولة إيطاليا: إيموبيلي يقود لاتسيو للفوز الـ11 تواليا بهاتريك في مرمى سمبدوريا

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روما (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي فريقه لاتسيو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية ورفعها إلى 11 بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز الكبير على ضيفه سمبدوريا 5-1، السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض أيموبيلي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 17 من ركلة جزاء و20 و65 من ركلة جزاء معززا صدارته للائحة الهدافين برصيد 23 هدفا، بفارق تسعة أهداف عن أقرب مطارديه نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وحسم لاتسيو فوزه الرابع عشر هذا الموسم في الشوط الأول حيث دك شباك ضيفه بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني.

وعزز لاتسيو موقعه في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة مشددا الخناق على يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الثاني بتقليصه الفارق إلى ثلاث نقاط عن الاول ونقطة واحدة عن الثاني، علما بأن فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.

ويحل يوفنتوس وإنتر ميلان ضيفين على بارما وليتشي على التوالي الأحد.

في المقابل، استمرت عقدة سمبدوريا في الملعب الأولمبي في العاصمة أمام لاتسيو والمستمرة منذ 15 عاما حيث لم ينجح في الفوز على الأخير في عقر داره وتحديدا منذ 23 كانون الثاني/يناير 2005 عندما فاز 2-1.

ومني سمبدوريا الذي لم يسبق له الفوز على لاتسيو في المباريات التسع الأخيرة التي جمعت بينهما في الدوري، بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وبكر لاتسيو بالتسجيل وتحديدا الدقيقة السابعة عبر مهاجمه الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة.

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 17 اثر لمسة يد على المدافع نيكولا مورو فانبرى لها الاختصاصي إيموبيلي بنجاح مسجلا الهدف الثاني.

وعزز إيموبيلي تقدمه فريق العاصمة بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ثلاث دقائق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي (20).

وتابع لاتسيو سيطرته في الشوط الثاني وأضاف المدافع الأنغولي كيسانغا بارتولوميو جاسينتو "باستوس" الهدف الرابع بعد ست دقائق من دخوله مكان الروماني ستيفان رادو الذي تعرض لاصابة، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تلقيه تمريرة من البرازيلي لوكاس ليفا (54).

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء ثانية اثر لمسة يد على المدافع الغامبي عمر كولاي تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" فانبرى لها إيموبيلي بنجاح (65).

وسجل سمبدوريا هدفه الوحيد عبر لاعب وسطه الدولي البولندي كارول لينيتي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (70)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه الألماني يوليان خابوت (74).

ويلعب لاحقا ساسوولو مع تورينو، ونابولي مع فيورنتينا.

© 2020 AFP