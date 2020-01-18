بوينغ: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات "737 ماكس"

أعلنت مجموعة بوينغ الأمريكية عن اكتشاف عطل جديد في برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوع من الطيران منذ 13 آذار/مارس 2019 بعد كارثتين جويتين، وفق ما أعلنت في بيان. وأكدت الشركة أن "ضمان أن (طائرات) 737 ماكس آمنة وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا".

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أفادت مجموعة بوينغ الأمريكية الجمعة بأنها اكتشفت عطلا جديدا في برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، لكنها تأمل في حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة.



وجاء في بيان للشركة "نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على تقديم هذا التغيير ونبقي زبائننا ومورّدينا على علم" بآخر المستجدات.



وتابع البيان "ضمان أن (طائرات) 737 ماكس آمنة وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا".



ولم يقدّم البيان تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة.



وبحسب مصدر مطلع، يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها.



وذكر المصدر أن بيونغ اكتشفت المشكلة الجديدة خلال "مراجعة تقنية" الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بـ"البسيط" ومضيفا أن عليه ألا تتسبب بتأجيل عودة الطائرة إلى الخدمة.



وتراجع بيونغ حاليًا مع إدارة الطيران الفدرالية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي إيه إس) الذي اعتبر السبب وراء تحطم طائرتي رحلة "لايون إير" الإندونيسية وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية في حادثتين تسببتا بمقتل ما مجموعه 346 شخصًا.



وتم تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 13 مارس/آذار 2019.



ويتعين على سلطات الطيران المدني تحديد التدريب الذي سيحتاج إليه الطيارون على ماكس وتحديد موعد لرحلة تجريبية قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة.



وكلفت الصعوبات التي واجهتها ماكس مجموعة بوينغ أكثر من تسعة مليارات دولار في وقت يتوقع أن تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية المزودة لها لتسريح 2800 موظف.



وأقيل رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ في أواخر ديسمبر/كانون الأول وتم تعيين عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون الذي تولى منصبه بداية الأسبوع الجاري.



وحسب مسؤولين في الشركة، من المقرر أن يزور كالهون الذي قال للموظفين إن على بوينغ التركيز على "التماسك" و"الشفافية"، مصنعي تجميع في واشنطن الأسبوع المقبل وأن يعقد أول مؤتمر صحافي عبر الهاتف الأربعاء.



فرانس24/ أ ف ب