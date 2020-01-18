ترامب: على خامنئي أن يكون "حذرا في كلامه"

ردا على ما جاء في خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي في طهران، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خامنئي أن يكون "حذرا جدا في كلامه"، مؤكدا أن ما ذكره المرشد عن الولايات المتحدة وحلفائها هو خطأ.

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بعد خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خامنئي أن يكون "حذرا جدا في كلامه".



وعلق ترامب على كلام خامنئي الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا "ما يسمى بـ+القائد الأعلى+ لايران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها".

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

The noble people of Iran—who love America—deserve a government that's more interested in helping them achieve their dreams than killing them for demanding respect. Instead of leading Iran toward ruin, its leaders should abandon terror and Make Iran Great Again! https://t.co/RLjGsC5WLc — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"خدّام أمريكا"، كان خاطئا.وتابع ترامب في تغريدته "اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه".