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ترامب: على خامنئي أن يكون "حذرا في كلامه"

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي. 27 أكتوبر/تشرين الأول
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي. 27 أكتوبر/تشرين الأول رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

ردا على ما جاء في خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي في طهران، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خامنئي أن يكون "حذرا جدا في كلامه"، مؤكدا أن ما ذكره المرشد عن الولايات المتحدة وحلفائها هو خطأ.

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بعد خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من  خامنئي أن يكون "حذرا جدا في كلامه".

وعلق ترامب على كلام خامنئي الجمعة في تغريدة على تويتر قائلا "ما يسمى بـ+القائد الأعلى+ لايران، الذي لم يكن على هذا القدر من العلو مؤخرا، كانت لديه بعض الأشياء البذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا ليقولها".



ووفق ترامب فإن خطاب خامنئي الحاد، الذي هاجم فيه الولايات المتحدة "الشريرة" ووصف بريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"خدّام أمريكا"، كان خاطئا.



وتابع ترامب في تغريدته "اقتصادهم ينهار، وشعبهم يعاني. يجب أن يكون حذرا جدا في كلامه".

فرانس24/أ ف ب

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