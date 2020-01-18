دورة أوكلاند: لقب أول للفرنسي أومبير

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اوكلاند (أ ف ب)

أحرز الفرنسي أوغو أومبير السبت اللقب الأول في مسيرته الاحترافية في كرة المضرب، بتغلبه على مواطنه بونوا بير في المباراة النهائية لدورة أوكلاند النيوزيلندية 7-6 (7-2)، 3-6، و7-6 (7-5).

وتوج إبن الحادية والعشرين عاما بالدورة في أول نهائي يخوضه، وهو لقب سيدفعه الى التقدم من المركز 57 الى 50 عالميا مع صدور التصنيف الجديد للمحترفين الإثنين.

وقال أومبير "أردت فعلا أن أفوز اليوم، وحققت ذلك (...) كانت هذه دورة ثأر"، في إشارة الى انه سبق له أن خسر أمام أربعة من اللاعبين الخمسة الذين فاز عليهم في طريقه الى تحقيق اللقب النيوزيلندي.

وتابع "كان هذا تحسنا كبيرا بالنسبة إلي، ليس بإمكاني أن أحلم ببداية أفضل لهذا العام".

وشهدت المجموعة الأولى من المباراة النهائية كسر الإرسال أربع مرات. ووجد أومبير نفسه أمام فرصة حسمها لصالحه في الشوط الثاني عشر، مع تقدمه 6-5 وحصوله على ثلاث فرص لكسر إرسال المصنف 24 عالميا. لكن بير تمكن من جر المجموعة الى شوط فاصل "تاي برايك"، أنهاه أومبير لصالحه بسهولة 7-2.

وفي المجموعة الثانية، كان الكسر الذي حققه بير في الشوط الرابع كافيا للحفاظ على تقدمه والفوز بالمجموعة. وبدا الفرنسي متجها الى تكرار سيناريو التفوق على أومبير بعد تأخره بمجموعة، والذي حصل في لقائهما الوحيد قبل مباراة اليوم في دورة ونستون-سالم الأميركية، لكن اللاعب الشاب قدم أداء قويا ونافس حتى النهاية وصولا للفوز بالشوط الفاصل.

وكان هذا أول نهائي فرنسي ضمن دورات رابطة المحترفين منذ دورة مونبلييه الفرنسية في شباط/فبراير 2019 والتي أحرز لقبها جو-ويلفريد تسونغا على حساب بيار أوغ-هيربير.

© 2020 AFP