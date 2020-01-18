لبنان: مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن وسط بيروت

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قوات الأمن اللبنانية خلال اشتباكات مع المتظاهرين المناهضين للحكومة وسط بيروت بالقرب من مقر البرلمان في 18 يناير/كانون الثاني 2020.

دارت السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوى الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بهدف تفريقهم. ورد المحتجون على قوات الأمن بالحجارة وجذوع الأشجار وأعمدة إشارات السير.

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انطلقت ظهر السبت في لبنان مسيرات سلمية من نقاط عدة في العاصمة بيروت تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، وذلك احتجاجا على التأخير في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار الاقتصادي.

وقبل وصول المسيرات إلى وسط بيروت، أغلقت قوى الأمن المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان بالحواجز الحديدية، فبادرت مجموعة محتجين إلى مهاجمة درع بشري من قوات مكافحة الشغب.

وبدأت المواجهات العنيفة بين قوى الأمن والمحتجين الذين استخدموا الحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير للدفاع عن أنفسهم. وأطلقت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع أمام المحتجين.

ما الذي يجري وسط بيروت؟

أقدم المتظاهرون، وفق مشاهد حية بثتها شاشات التلفزة المحلية ومصور وكالة الأنباء الفرنسية، على رشق قوى الأمن بالحجارة وأواني الزرع. وعمد عدد منهم إلى اقتلاع أشجار فتيّة وإشارات السير من الشارع ومهاجمة عناصر الأمن مباشرة بها.

وردّت قوى الأمن بإطلاق خراطيم المياه، ثمّ الغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم. وفي تغريدة على حساب قوى الأمن الداخلي، ذكرت أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

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وشاهد مصور وكالة الأنباء الفرنسية عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع. وقال إن شبانا عملوا على تخريب واقتلاع عدادات الوقوف الآلي وكسروا لوحات إعلانية زجاجية.

واستعادت حركة المظاهرات غير المسبوقة في لبنان التي دخلت اليوم شهرها الرابع، زخمها الأسبوع الحالي مع مهاجمة متظاهرين لعدد من المصارف وتكسير واجهاتها احتجاجا على قيود مشددة تفرضها على المودعين في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد الحديث. وردت القوى الأمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحافيين وندد بها الناشطون ومنظمات حقوقية.

وبعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على وقع غضب الشارع بعد نحو أسبوعين من انطلاق المظاهرات، تمّ تكليف الأستاذ الجامعي حسان دياب بدعم من حزب الله تشكيل حكومة جديدة تعهّد بأن تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، نزولا عند طلب الشارع.

ورغم إعلان قوى سياسية عارضت تكليفه عدم مشاركتها في الحكومة المقبلة على رأسها تيار المستقبل بزعامة الحريري والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، لم يتمكن دياب من تشكيل حكومته بعد، لاصطدامه بإصرار كتل دعمت تسميته على حصصها من الحقائب الوزارية.

ونقلت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله في عددها السبت عن رئيس البرلمان نبيه بري سؤاله "من أين يؤتى بالتكنوقراط، خصوصا أن الكتل التي تمنح الثقة لا يسعها أن تفعل من غير أن يكون لها رأي في تكليف الحكومة".

ويطالب مئات الآلاف من اللبنانيين الذين اكتظت بهم الشوارع والساحات برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

فرانس24/ أ ف ب



