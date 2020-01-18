مؤتمر برلين حول ليبيا- وزير خارجية المغرب لفرانس 24: المملكة تتساءل عن أسباب الإقصاء والملف الليبي ليس حكرا لبلد بعينه

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في تصريحات لفرانس24، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، عن استغراب بلاده من إقصائه من حضور مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر انعقاده الأحد في العاصمة الألمانية. وتساءل بوريطة عن أسباب هذا الإقصاء على الرغم من انخراط المملكة في الملف الليبي منذ بداية الأزمة. وأشار الوزير إلى احتمالية وجود "مؤامرة" للتأثير على اتفاقات الصخيرات، التي تعتبر "المرجع الوحيد لقرارات مجلس الأمن"، وفقا لتصريحات الوزير. كما رفض استغلال الملف الليبي لمصالح سياسية وشدد على أن الأزمة الليبية ليست حكرا لدولة معينة وسوف يتم تجاوزها بالجهود الدولية.