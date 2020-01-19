الصين: 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا

مسافرون صينيون في إحدى محطات القطار خلال فترة الازدحام التي تسبق احتفالات رأس السنة القمرية، 13 كانون الثاني/يناير 2020.

أعلنت الصين أنها سجلت 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في ووهان بوسط البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 62. وبينما توفي شخصان من المصابين، قالت السلطات إن ثلاثة من المرضى بحالة خطيرة. ويثير هذا الإعلان المخاوف من انتشار الفيروس خارج ووهان مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يتنقل خلاله الكثير من الصينيين داخل البلاد وخارجها.

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قامت الصين الأحد بالكشف عن 17 إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، ويثير هذا الإعلان القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وقالت لجنة الصحة في مدينة ووهان في بيان إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة.

وبالأرقام المعلنة اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين في الصين إلى 62 مصابا، وجميعهم في ووهان بوسط البلاد. وتوفي اثنان جراء الإصابة بالفيروس.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

فرانس24/ رويترز