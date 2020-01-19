المعارض الفنزويلي غوايدو يزور كولومبيا حيث يلتقي بومبيو (نائب)

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كراكاس (أ ف ب)

توجّه المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف نحو خمسين دولة به رئيساً بالوكالة لفنزويلا، إلى كولومبيا حيث يُفترض أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وفق ما أعلن نائب فنزويلي الأحد.

وقال النائب ستالين غونزاليز لوكالة فرانس برس إن غوايدو سيلتقي بومبيو في بوغوتا حيث يبدأ وزير الخارجية الاميركي الاثنين جولةً في أميركا اللاتينية وفي منطقة البحر الكاريبي.

وغوايدو الذي أُعيد انتخابه في الخامس من كانون الثاني/يناير على رأس البرلمان الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا، يحاول منذ عام إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو من دون جدوى.

ويعتبر المعارض أن مادورو "مغتصب للسلطة".

© 2020 AFP