الولايات المتحدة: محامو الدفاع يتقدمون بحججهم في قضية عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وابنه الأصغر بارون يصلون إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، 17 كانون الثاني/يناير 2020.

تقدم محامو الرئيس الأمريكي بأول رد لهم على لائحة الاتهام التي اعتمدها مجلس النواب وقدمها إلى مجلس الشيوخ ضمن قضية عزل دونالد ترامب من منصبه. وفي حججهم الدفاعية اعتبر المحامون أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرية"، وأنها "إنها محاولة وقحة وغير قانونية لقلب نتائج 2016 ونتائج 2020".

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قام محامو دونالد ترامب بتقديم حججهم الدفاعية قبل ثلاثة أيام من بدء محاكمة الرئيس الأمريكي التي يعتبرونها غير دستورية و"خطرة".

وهذه أول مرة يقدم فيها فريق المحامين حججه منذ أن اختارهم البيت الأبيض الجمعة. وقد بنى هؤلاء حججهم على تلك التي كان ترامب والجمهوريون قد قدموها منذ أيلول/سبتمبر.

وفي أول "رد" منهم على لائحة الاتهام التي اعتمدها مجلس النواب بأصوات الديمقراطيين وحدهم، اعتبر محامو ترامب أن "الأمر يتعلق بهجوم خطير على حق الأمريكيين في اختيار رئيسهم بحرية"، وفق ما قال مصدر قريب من فريق الدفاع للصحافيين.

وأضاف "إنها محاولة وقحة وغير قانونية لقلب نتائج 2016 ونتائج 2020".

فرانس24/ أ ف ب