اليمن: عشرات القتلى في هجوم على معسكر للقوات الحكومية في مأرب

عناصر منضمة حديثا للقوات الحكومية اليمنين في الدحيلة، 29 كانون الأول/ديسمبر 2019.

نقل مراسل فرانس24 في اليمن عن مصدر طبي أن نحو 80 جنديا من القوات الحكومية قد قتلوا وأصيب عشرات آخرون في قصف تعرض له معسكر لهم في مأرب شرق صنعاء السبت. واتهمت الحكومة والسعودية الداعمة لها الحوثيين المدعومين من إيران بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الطرف الآخر لم يرد على هذه الاتهامات.

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أبلغ مصدر طبي يمني مراسل فرانس24 في اليمن أن نحو 80 جنديا قتلوا وأصيب العشرات في قصف تعرض له معسكر تابع للقوات الحكومية بمدينة مأرب شرق صنعاء.

وفي وقت سابق قال مصدر طبي في مستشفى مأرب إن سبعين شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم. وندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم معتبرا أنه "عملية إرهابية غادرة وجبانة".

وقبل ذلك قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية مساء السبت إن الحوثيين المتحالفين مع إيران هاجموا معسكر تدريب للجيش في مدينة مأرب باليمن مما أدى إلى مقتل 60 عسكريا وإصابة العشرات.

ونقلت الإخبارية عن مصادر قولها إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وثمة حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية. وتدخل تحالف بقيادة السعودية في 2015 لدعم قوات الحكومة التي تقاتل الحوثيين.

ويخضع الحوثيون لحظر أسلحة منذ 2015. ونفت إيران مرارا إمداد الحوثيين بالأسلحة.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز