بطولة إيطاليا: البديل ريبيتش يقود ميلان لفوز قاتل على أودينيزي

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روما (أ ف ب)

قاد البديل الكرواتي أنتي ريبيتش فريقه ميلان للفوز على ضيفه أودينيزي 3-2 في الوقت بدل الضائع لمباراتهما التي أقيمت الأحد ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ريبيتش الذي دخل بدلا من جياكومو بونافنتورا بين شوطي المباراة، هدفين (48 و90+3) بينما كان الهدف الثاني لميلان من نصيب الفرنسي تيو هيرنانديز (71)، في مقابل هدفي الدنماركي يانس شتيرغير لارسن (6) وكيفين لازانيا (85) لأودينيزي.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة وارتقى إلى المركز الثامن، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهو الفوز الثاني تواليا لميلان في "سيري أ" والثامن هذا الموسم مقابل ثماني خسارات وأربع تعادلات، ما يضعه على مقربة من المراكز المؤهلة إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا و"يوروبا ليغ".

وأهدى حارس ميلان الدولي جانلويجي دوناروما الضيوف الهدف الأول، بارتكابه خطأ فادحا بخروجه من مرماه لمواجهة لازانيا خارج منطقة الجزاء، لكنه أخطأ في التعامل مع الكرة التي وصلت الى لارسن، فأودعها بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في المرمى الخالي (6).

وتعرض مرمى دوناروما للتهديد مرة أخرى لكن تسديدة السويدي كين سيما القوية علت العارضة (16).

ولم يقدم ميلان المستوى الذي يترقبه مشجعوه لتبديل وضعه، واكتفى بتسديدة واحدة بين الخشبات طيلة الدقائق الـ45 الأولى عبر الإسباني سامو كاستييخو، أبطل مفعولها الحارس الأرجنتيني خوان موسو (34).

وأنقذ دوناروما مرماه من فرصة خطرة مع بداية الشوط الثاني، حيث ارتمى بالشكل المناسب لابعاد تسديدة لازانيا إلى ركنية (46).

لكن ريبيتش المعار من اينتراخت فرانكفورت الألماني، سجل هدف التعادل بعد ثلاث دقائق من دخوله إلى أرض الملعب، بعد تبادل للتمريرات مع زميله أندريا كونتي انتهى بتمريرة عرضية من الأخير، عاجلها الكرواتي بتسديدة بعيدا عن متناول الحارس الأرجنتيني (48).

وعوّض دوناروما خطأ الهدف الأول بالتصدي لمحاولات خطرة في الشوط الثاني، فأبعد كرة لازانيا من مسافة قريبة على دفعتين، ليحول تسديدة ستيفانو أوكاكا القوية إلى ركنية (55)، كما تصدى لتسديدة للأخير أنهاها المدافع السويدي سايمون كاير بإبعادها إلى ركنية (57).

وخطف الفرنسي هيرنانديز الهدف الثاني بتسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء بعد ركنية عجز موسو عن التعامل معها (71).

وعلى رغم الضغط الكبير من أصحاب الأرض، تمكن الضيوف من معادلة النتيجة عبر رأسية خادعة من لازانيا إثر عرضية من كونتي (85).

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، تسلم ريبيتش كرة طالت من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وتقدم بها إلى حدود المنطقة وسددها بيسراه بعيدا عن متناول الحارس (90+3).

ولم يظهر إبراهيموفيتش بالصورة التي ينتظرها عشاق الفريق اللومباردي، في ثاني مباراة يخوضها مع ميلان منذ عودته الى صفوفه في كانون الأول/ديسمبر بعقد لمدة ستة اشهر مع امكانية التجديد لعام اضافي.

وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات بولونيا وفيرونا، وليتشي وانتر ميلان، وبريشيا وكالياري، وجنوى وروما، على ان يجمع اللقاء الأخير الأحد بين يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب مع ضيفه بارما.

وتختتم المرحلة الإثنين بمواجهة أتالانتا وضيفه سبال.

© 2020 AFP