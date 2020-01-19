بطولة المانيا: بايرن ميونيخ ثانيا بفوز ساحق على هرتا برلين

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

صعد بايرن ميونيخ الى المركز الثاني في الدوري الالماني لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيفة على الملعب الاولمبي في العاصمة ضمن المرحلة الثامنة عشرة الاحد.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 36 نقطة متخلفا بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ المتصدر.

وكان هرتا برلين انتزع التعادل من الفريق البافاري على ملعب الاخير "اليانز ارينا" في المرحلة الاولى من الدوري في اب/اغسطس الماضي، لكنه عاش قسما اول سيئا ما ادى الى اقالة مدربه الكرواتي الأصل انتي كوفيتش في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستبداله بمدرب منتخب المانيا وبايرن ميونيخ سابقا يورغن كلينسمان.

والخسارة هي الاولى لفريق العاصمة في اخر اربع مباريات له.

وغاب عن بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش بعد حصوله على انذاره الخامس هذا الموسم في المباراة ضد فولفسبورغ في المرحلة الاخيرة قبل توقف الدوري الشهر الماضي.

وفي غياب الجناح الفرنسي كينغسلي كومان بداعي اصابة في ركبته وجلوس نظيره على الجهة اليمنى سيرج غنابري العائد من اصابة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، اشرك المدرب هانزي فليك الكرواتي ايفان بيريشيتش وتوماس مولر مكانهما.

وضغط الفريق البافاري منذ بداية اللقاء واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع هرتا برلين الذي حافظ عل نظافة شباكه في المباريات الثلاث الاخيرة.

في المقابل، اعتمد هرتا برلين على الهجمات المرتدة بقيادة جناحه الايمن البلجيكي دودي لوكيكابيو الذي سجل خمسة اهداف في ثلاث مباريات ضد الفريق البافاري لكن فريقه لم يشكل اي خطورة تذكر على مرمى مانويل نوير.

واضاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي فرصة سهلة عندما وصلته الكرة من بيريشيتش لينفرد بالمرمى لكنه سدد بجانب القائم الايمن (25). كما سدد صانع الالعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة رأسية جاءت ضعيفة بين يدي الحارس النروجي رونه يارستن (31).

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عن طريق مولر الذي استغل كرة رأسية من بيريشيتش ليسدد كرة على "الطاير" بين ساقي حارس هرتا برلين، رافعا رصيده الى 3 اهداف هذا الموسم (60).

واعتقد ليفاندوفسكي بانه سجل الهدف الثاني لبايرن عندما طار لكرة مشتركة مع حارس هرتا برلين قبل ان يسجل داخل شباكه، لكن الحكم الغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو (64).

لكن البولندي نجح في ترجمة ركلة الجزاء التي منحت لفريقه اثر عرقلة ليون غوريتسكا داخل المنطقة، ليرفع رصيده هذا الموسم الى 20 هدفا في الصدارة مشاركة مع مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر.

وانهار هرتا برلين بعد الهدف وتلقت شباكه هدفين بتسديدة قوية من الاسباني تياغو الكانتارا (76) وكرة رأسية من بيريشيتش (84).

وتقام لاحقا مباراة بادربورن مع باير ليفركوزن.

© 2020 AFP