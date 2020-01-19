حفتر - السراج: تسعة أشهر من المواجهة والمعارك من أجل السلطة والنفط في ليبيا

المشير حفتر وفايز السراج © رويترز

بين قوات المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مواجهة ومعارك ضارية مستمرة منذ نحو تسعة أشهر. فالرجلان القويان في ليبيا يتنازعان السلطة والنفط على الأراضي الليبية. عودة على أبرز المحطات التي شهدها النزاع بين حفتر والسراج في ليبيا خلال الأشهر الأخيرة.