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موفد فرانس 24: مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا تضمنت دمج الميليشيات في منظومة أمنية واحدة

موفد فرانس 24 إلى مؤتمر برلين حول ليبيا. © فرانس24.

قال موفد فرانس 24 إلى مؤتمر برلين حول ليبيا الذي انطلق الأحد، إن مسودة "مسربة" للبيان الختامي للمؤتمر، قد تطرقت إلى بنود متعلقة بوقف إطلاق النار، ودعوات إلى "إصلاحات أمنية من خلال دمج كل الهياكل العسكرية أو شبه العسكرية بما فيها الميليشيات المنخرطة تحت لواء حكومة الوفاق وأيضا الجيش الوطني بقيادة حفتر، تحت منظومة أمنية واحدة والعمل تحت سلطة الدولة". وأضاف "هناك أيضا بند يدعو لتقديم كافة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان للمحاكمة الدولية، وبند يطالب بعدم التعرض للمنشآت النفطية بعد وقف الإنتاج في الآونة الأخيرة إثر هجمات هدفها الضغط على المجتمعين في مؤتمر برلين".