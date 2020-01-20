أربعة قتلى في حريق أنبوب للنفط في نيجيريا

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لاغوس (أ ف ب)

قُتل أربعة أشخاص واحترق عدد من المحلات التجارية والآليات في حريق أنبوب للنفط هاجمه لصوص محروقات بالقرب من مدينة لاغوس، كما ذكرت أجهزة الطوارئ المحلية.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة ابراهيم فارينلوي لوكالة فرانس برس "عثرنا على جثث رجلين وامرأة وابنها في مكان الحريق صباح اليوم".

وأضاف أن "العديد من المباني والمحلات التجارية وبعض الآليات دمرت".

والحادث الذي وقع مساء الأحد في منطقة ابولي ايغبا، هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في إفريقيا.

© 2020 AFP