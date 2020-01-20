الدوري الأميركي للمحترفين: فوز خامس تواليا لإنديانا

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لوس انجليس (أ ف ب)

واصل إنديانا بيسرز صحوته وحقق فوزه الخامس على التوالي عندما تغلب على مضيفه دنفر ناغتس 115-107 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقلب إنديانا بيسرز الطاولة على مضيفه في الربع الأخير عندما حسمه في صالحه بفارق 15 نقطة (41-26) ماحيا النقاط السبع التي كان متخلفا بها قبل خوضه (74-81).

وحسم دنفر ناغتس الربع الأول في صالحه بفارق ست نقاط (21-15)، وفرض التعادل نفسه في الربع الثاني (29-29)، ثم حسم ناغتس الثالث بفارق نقطة واحدة (31-30)، قبل أن ينتفض الضيوف في الربع الأخير.

ويدين إنديانا بفوزه إلى لاعبه البديل دوغ ماكديرموت الذي كان أفضل مسجل في صفوفه برصيد 24 نقطة، وأضاف كل من الثلاثي الليتواني دومانتاس سابونيس ومالكوم بروغدون وتي جاي وارين 22 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة و15 متابعة للعملاق الليتواني (2,11 م)، وثماني تمريرات حاسمة لبروغدون.

وعزز إنديانا بيسرز موقعه في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

في المقابل، برز الصربي نيكولا يوكيتش في صفوف دنفر ناغتس الذي غاب عنه جمال موراي بسبب اصابة في الكاحل تعرض لها الاربعاء في المباراة ضد تشارلوت هورنتس.

وسجل يوكيتش 30 نقطة مع 10 متابعات بينها تسع دفاعية مع أربع تمريرات حسمة دون أن يجنب فريقه الخسارة الثالثة عشرة في 42 مباراة والتي كلفته التخلي عن المركز الثاني في المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبرز صاحب 30 فوزا في 43 مباراة حتى الآن.

وأضاف كل من ويل بارتون وجيرامي غرانت 16 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة وسبع متابعات للأول وخمس متابعات للثاني.

وفي مباراة ثانية، استعاد سان أنطونيو سبيرز توازنه بعد خسارتين متتاليتين بتغلبه على ضيفه ميامي هيت 107-102.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة فحسم الضيوف الربعين الاول والثالث 31-28 و30-26 على التوالي، فيما كسب الضيوف الربعين الثاني والأخير 32-23 و21-18.

وتألق الثنائي لاماركوس ألدريدج وديمار ديروزان في صفوف سبيرز بتسجيل الأول 21 نقطة والثاني 20 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل الأسترالي باتي ميلز 18 نقطة بينها أربع ثلاثيات لتخطى حاجز 1000 ثلاثية في مسيرته الاحترافية (1002) مع خمس متابعات.

وعزز سبيرز موقعه في المركز التاسع للمنطقة الغربية برصيد 18 فوزا مقابل 23 خسارة.

في المقابل، لم ينفع ميامي بروز نجومه بام أديبايو (21 نقطة مع 16 متابعة وست تمريرات حاسمة) والبديل السلوفيني غوران دراغيتش (19 نقطة مع خمس متابعات) وكندريك نام (18 نقطة) وجيمي باتلر (16 نقطة) لتفادي الخسارة الثالثة عشرة في 42 مباراة وبفي في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميللوكي باكس المتصدر.

© 2020 AFP