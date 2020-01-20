السلطات الصينية تؤكد قدرة عدوى الفيروس الجديد على الانتقال بين البشر

عاملان في أحد المستشفيات الصينية التي عولج فيها مصابون بالفيروس الغامض

أكدت السلطات الصحية في الصين أن عدوى السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا والآخذة بالانتشار في الصين وبعض دول شرق آسيا، يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وفق ما قاله رئيس لجنة خبراء تابعة للحكومة الصينية. ويعني هذا الكشف أن لهذا الفيروس القدرة على الانتشار بشكل أسرع وأوسع مما كان متوقعا في السابق.

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قال جونغ نانشان، وهو رئيس لجنة خبراء تابعة للحكومة الصينية، الإثنين إنه تم تأكيد قدرة السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا على الانتقال بين البشر.

وأعلن نانشان أن شخصين من مقاطعة غانغدونغ قد أصيبا بالعدوى من أفراد من عائلتيهما، كذلك فقد أثبتت التحاليل إصابة بعض العاملين بالحقل الطبي بالفيروس بعد إشرافهم على علاج بعض المصابين.

وتمكن القدرة على الانتقال من شخص لآخر الفيروس من الانتشار بشكل أسرع وأوسع، ما يزيد المخاوف من تسبب هذا الفيروس بوباء عالمي.

وأعلنت الصين الإثنين وفاة شخص ثالث جراء إصابته بالفيروس الغامض الذي بدأ بالظهور الشهر الماضي.

الفيروس يخرج من ووهان

ووصل المرض الذي ظهر في كانون الأول/ديسمبر في سوق في ووهان (وسط الصين)، إلى ثلاثة بلدان آسيوية أخرى هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية، وبلغ عدد الإصابات به التي تم التأكد منها 221 حالة، بينها 217 في الصين.

وللمرة الأولى الإثنين، أعلنت السلطات الصحية الصينية إصابات جديدة بالفيروس خارج مدينة ووهان الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، تشمل خمس حالات في بكين (شمال) و14 في محافظة غوانغدونغ الجنوبية المحاذية لهونغ كونغ.

وخرج الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صمته أخيرا إزاء انتشار المرض، مطالبا بـ"الاحتواء الحازم لانتشار الوباء"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي مساء الإثنين.

ووصل الفيروس أيضا إلى كوريا الجنوبية، حيث كشفت السلطات الصحية المحلية إصابة امرأة صينية تبلغ 35 عاما به، وصلت جوا من ووهان الأحد.

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية إن المرأة زارت مستشفى في ووهان لإصابتها بالزكام، ووصف لها الأطباء أدوية قبل أن تصل إلى مطار سول حيث رصدت عوارضها، وتم وضعها في الحجر الصحي.

ويثير الفيروس مخاوف متزايدة بعد وفاة شخص ثالث في عطلة نهاية الأسبوع منذ ظهور المرض، ومع ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين الجدد في ووهان (140 حالة جديدة، 198 حالة بالإجمال)، بينهم تسعة حالاتهم حرجة.

ويسعى العلماء الى تحديد طريقة انتقال المرض. ويعتقد أن سوق الأطعمة البحرية في ووهان هو مركز انتشار المرض.

إلا أن جونغ نانشان، العالم المرموق في لجنة الصحة الوطنية والذي ساعد في الكشف عن نطاق انتشار السارس، أوضح أن المرضى يمكن أن يصابوا بالفيروس الجديد بدون أن يزوروا المدينة. وقال "حاليا، يمكن التأكيد أن هناك ظاهرة انتقال الفيروس بين البشر".

ولفت إلى أنه في غوانغدونغ، انتقل الفيروس إلى مريضين من عائلتهما التي زارت ووهان.

وأكد أن 14 عاملا طبيا ساعدوا في علاج مرضى فيروس كورونا، أصيبوا بالفيروس الجديد، بالرغم من أنه أضاف أن أكثر من 95% من الحالات مرتبطة بووهان.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت سابقا أنه يبدو أن مصدرا حيوانيا "هو المصدر الرئيسي الأكثر ترجيحا" للمرض مع "حدوث انتقال غير محدود بين البشر عند الاتصال القريب".

قلق وإجراءات أمنية في الخارج

يأتي انتشار الفيروس مع اقتراب الاحتفالات بعيد رأس السنة الصينية، وهي أكثر فترة تكون فيها وسائل النقل مكتظة في البلاد. وبدأ مئات الملايين بالسفر في الحافلات والقطارات والطائرات لزيارة عائلاتهم قبل العيد في 25 كانون الثاني/يناير.

ورغم خطر تفشي المرض، لم تفرض السلطات حتى الآن أي قيود على استخدام وسائل النقل العام.

ويمثل هذا الفيروس الجديد سلالة من فصيلة فيروسات كورونا التي تضم عددا كبيرا من الفيروسات. وقد تسفر هذه الفيروسات عن أمراض غير مؤذية للإنسان، مثل الزكام، لكنها قد تؤدي أيضا إلى أمراض شديدة الخطورة مثل "سارس" أي المتلازمة التنفسية الحادة.

والفيروس المذكور معد إلى حد كبير، وتسبب بوفاة نحو 650 شخصا في الصين وهونغ كونغ بين عامي 2002 و2003.

وتشبه عوارض "سارس" تلك الناجمة عن أي التهاب رئوي عادي، مع ارتفاع في الحرارة ومشاكل في التنفس.

وانتقدت منظمة الصحة العالمية الصين حينها لتأخرها في إصدار إنذار بشأن انتشار المرض.

وبدأ القلق من الفيروس الجديد يظهر خارج الصين حيث تتخذ عدة تدابير وقائية.

ومنذ الجمعة، تراقب الولايات المتحدة الرحلات القادمة من ووهان إلى مطاري سان فرانسيسكو وجون إف كينيدي الدولي في نيويورك، اللذين تصل إليهما رحلتان مباشرتان من ووهان. وتتخذ إجراءات مماثلة أيضا في مطار لوس أنجلس.

وعززت تايلاند التي رصدت فيها حالتان كذلك الإجراءات في مطاراتها.

واتخذت سلطات هونغ كونغ إجراءات رقابة إضافية على حدودها مع الصين القارية حيث تستخدم خصوصا أجهزة كاشفة لدرجة حرارة الجسد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، شكك علماء من مركز أبحاث "إيمبريال كولدج" في لندن، الذي يقدم استشارات لمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية، في الأرقام الرسمية الصينية، ملاحظين أن عدد الإصابات تخطى الألف منذ 12 كانون الثاني/يناير.

وأحصى الباحثون عدد الحالات التي كشفت حتى الساعة خارج الصين، واستنتجوا انطلاقا منها عدد الأشخاص الذين قد يكونون مصابين فعليا في ووهان، مستندين إلى بيانات الرحلات الدولية القادمة من مطار ووهان.

فرانس24/ أ ف ب