اوكرانيا تصر على ضرورة أن تسلمها ايران الصندوقين الاسودين للطائرة المنكوبة

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كييف (أ ف ب)

أكدت اوكرانيا ضرورة أن تسلمها ايران الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي اسقطت خطأ بصاروخ ايراني خلال ذروة التوترات بين طهران وواشنطن.

ويزور وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني محمد اسلامي كييف الاثنين ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب الرئاسة.

وصرح وزير الخارجية الاوكراني فاديم بريستايكو للصحافيين أن الوزير الايراني جاء "للاعتذار رسميا" بعد اعتراف ايران باسقاط الطائرة الاوكرانية خطأ.

وصرح بريستايكو "نأمل أن نتمكن من مناقشة قضايا عملية بينها إعادة الصندوقين الاسودين .. وسيكون ذلك دليلا على استعداد ايران لفتح حوار".

وكانت طائرة البوينغ 737 متوجهة إلى كييف لكنها تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران في الثامن من كانون الثاني/يناير ما أدى إلى مقتل جميع ركابها ومعظمهم من الإيرانيين والكنديين.

وتحطمت الطائرة بعيد إطلاق إيران صواريخ على القوات الأميركية في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية بطائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.

وبعد أيام اعترفت طهران باسقاط الطائرة من طريق الخطأ.

والجمعة صرح بريستايكو ان طهران "مستعدة" لتسليم الصندوقين الاسودين لكييف، إلا أن مسؤولا ايرانيا بارزا اعلن سابقا ان طهران تنوي الاحتفاظ بالصندوقين "في الوقت الحالي".

والأسبوع الماضي أصدرت كندا واوكرانيا والسويد وافغانستان وبريطانيا خطة من خمس نقاط للتعاون مع ايران في التحقيق، داعية إلى السماح ب"الوصول الكامل بدون اعاقة" لمسؤولين اجانب.

© 2020 AFP