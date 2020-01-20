بطولة أستراليا المفتوحة: أوساكا إلى الدور الثاني

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنفة رابعة وحاملة اللقب الدور الثانية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على التشيكية ماري بوزكوفا 6-2 و6-4 الإثنين.

وكسبت أوساكا (22 عاما) المجموعة الأولى بسهولة 6-2 قبل ان تخسر إرسالها مرة واحدة في المجموعة الثانية وكانت في الشوط الخامس 1-4 حيث وجدت نفسها متخلفة 2-4 لكنها انتفضت وكسبت أربعة أشواط متتالية لتحسمها في صالحها 6-4 وبالتالي المباراة في ساعة و20 دقيقة.

وارتكبت أوساكا العديد من الأخطاء المباشرة بلغت 28 مقابل 13 للتشيكية المصنفة 59 عالميا والبالغة من العمر 21 عاما.

وقالت أوساكا "لم ألعب ضدها أبدا في السابق وبالنسبة لي لا يزال من الصعب اللعب ضد لاعبة لم يسبق لي مواجهتها في الدور الاول لبطولة كبرى. ولكنها أصغر مني وأعتقد أننا سنلتقي دائما في المستقبل".

وتلتقي أوساكا التي توجت بلقب العام الماضي على حساب التشيكية بترا كفيتوفا، في الدور الثاني مع الصينية سايساي زهانغ.

© 2020 AFP