بطولة أستراليا المفتوحة: فيدرر بسهولة الى الدور الثاني

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

حجز السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عالميا بسهولة بطاقته الى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه على الأميركي ستيف جونسون 6-3 و6-2 و6-2 الإثنين.

واحتاج فيدرر الى ساعة و21 دقيقة فقط للتخلص من عقبة جونسون وتحقيق فوزه الـ98 في البطولة الاسترالية التي توج بلقبها ست مرات آخرها عامي 2017 و2018، قبل أن يخرج من الدور الرابع العام الماضي على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتوقفت المباراة فترة وجيزة بسبب المطر واستكملت بعدما تم إغلاق سقف الملعب الرئيسي "رود لايفر أرينا".

وقال فيدرر "شعرت بارتياح في هذه المباراة وبأنني أسيطر على مجرياتها. لن يكون الأمر كذلك على الارجح في الدور المقبل وبالتالي يتعين علي الحذر. الحفاظ على التركيز في كل دور وفي كل نقطة".

وأضاف "الأدوار الثلاثة الأولى في البطولة ستكون مفتاح التعود على الضغط والنجاح في تفادي كرات كسر الإرسال عندما تكون النتيجة 30-30، والحفاظ على الهدوء حتى لو كنت متأخرا بمجموعة أو إرسال ...".

وذكَّر فيدرر بأنه لم يلعب أي مباراة قبل البطولة الأسترالية خلافا "لـ95% من اللاعبين المشاركين في الجدول الرئيسي" في ملبورن.

ويلتقي فيدرر في الدور الثاني مع الصربي فيليب كرايينوفيتش الـ41 أو الفرنسي كونتان هاليس الـ153 والصاعد من التصفيات.

© 2020 AFP