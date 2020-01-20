تصنيف المحترفين: لا تعديل على مراكز الصدارة

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باريس (أ ف ب)

لم يشهد التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين أي تغيير، فبقيت المراكز العشرة الاولى على حالها وواصل الثلاثة الكبار، الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر تمركزهم في المراكز الثلاثة الأولى تواليا.

وكان التعديل الوحيد هو تقدم الروسي الشاب أندري روبيليف الفائز بلقب دورة الدوحة مطلع العام من المركز الثامن عشر للسادس عشر.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 10235 نقطة

2- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720

3- السويسري روجيه فيدرر 6590

4- الروسي دانييل مدفيديف 5960

5- النمسوي دومينيك تييم 5890

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5375

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3345

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2870

9- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2335

10- الفرنسي غايل مونفيس 2565

© 2020 AFP