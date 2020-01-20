سولسكاير يلمح الى إمكانية تعاقد يونايتد مع لاعبين على المدى القصير بعد اصابة راشفورد

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مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

ألمح النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الى إمكانية ضم لاعبين لفترة قصيرة، بعد النكسة التي تعرض لها الفريق بإصابة مهاجمه ماركوس راشفورد ستبعده ما لا يقل عن ستة اسابيع عن الملاعب.

وتعرض الدولي الانكليزي لإصابة بعد دخوله بديلا في مباراة الاعادة من الدور الثالث لكأس انكلترا ضد ولفرهامبتون منتصف الاسبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها "الشياطين الحمر" (صفر-2) أمام الغريم ليفربول المتصدر في الدوري الاحد.

وقال سولسكاير بعد اللقاء "تعرض (راشفورد) لاصابة سيئة، إنه شِعر في أسفل ظهره...سيغيب ماركوس لفترة. لن يعود (قريبا)، سيغيب لحوالي ستة اسابيع ومن ثم سيبدأ مرحلة إعادة التأهيل".

وتابع النروجي "لقد عانينا من الاصابات للاعبين مهمين هذا الموسم" في اشارة الى الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، متابعا "هناك لاعبون نرغب في ضمهم على المدى الطويل ولن تتغير أسماؤهم فقط لأن لدينا لاعبين مصابين للشهرين او الثلاثة اشهر المقبلة. قد نوقع مع لاعبين لفترة قصيرة".

من جهته، أكد راشفورد الذي سجل 22 هدفا للشياطين الحمر في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 14 في الدوري، أنه سيعود أقوى من قبل.

وغرد ابن الـ22 عاما عبر حسابه الخاص على تويتر "بلمح البصر سأعود جاهزا أكثر من ذي قبل. أراكم قريبا".

ويحتل الشياطين الحمر المركز الخامس في الـ"برمير ليغ" بفارق خمس نقاط عن تشلسي الرابع ومتقدما بفارق الاهداف فقط عن ولفرهامبتون السادس، وأوقعته القرعة مع كلوب بروج البلجيكي في الدور الـ32 من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

بور-ر م/ز ر

© 2020 AFP