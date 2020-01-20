كأس فرنسا: نادي سان جرمان يتأهل للثمن النهائي بصعوبة

تأهل نادي باريس سان جرمان الأحد إلى الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس فرنسا على حساب لوريان بهدف واحد.

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بلغ باريس سان جرمان الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه الصعب خارج ملعبه على لوريان بهدف وحيد الأحد. وارتأى مدرب سان جرمان الألماني توماس توخل إراحة معظم لاعبي الصف الأول ولم يشرك سوى الأرجنتينيين أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي بالإضافة إلى المدافع البرازيلي تياغو سيلفا.



وسجل هدف المباراة الوحيد الإسباني بابلو سارابيا قبل النهاية بعشر دقائق.



وكان فريق العاصمة بلغ نهائي هذه المسابقة العام الماضي وخسر أمام رين بركلات الترجيح.



واستمر رين في الدفاع عن لقبه بفوزه على أتلتيكو مرسيليا من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما هاماري تراوري (23) والبرازيلي رافينيا (45).



وتوقفت المباراة مرتين بسبب إلقاء مقذوفات على أرضية الملعب. وسحق مونبلييه ضيفه كاين بخماسية نظيفة بينها هدفان للجزائري أندي ديلور. وحذا حذوه ديجون الفائز على نيم بنتيجة مماثلة.



فرانس24/ أ ف ب