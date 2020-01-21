طهران تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة إطلاق صاروخين باتجاهها

أفادت إيران في وقت متأخر الاثنين، وبناء على تقرير صدر عن التحقيقات، بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بواسطة صاروخين أطلقا باتجاهها. في الوقت الذي ما زال التحقيق جاريا لتقييم تأثيرهما.

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وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية، أكدّت منظمة الطيران المدني الإيرانية أن صاروخين أطلقا باتجاه الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في وقت سابق هذا الشهر. وقد نشر التقرير على موقع الهيئة في وقت متأخر الاثنين.

وتضمن التقرير أن "المحققين (...) اكتشفوا أن صاروخين من طراز "تور-إم1" (...) أطلقا باتّجاه الطائرة"، مضيفا أن التحقيق ما زال جاريا لتقييم تأثيرهما.

وبعدما نفت إيران فرضية أن تكون الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية قد أسقطت بصاروخ إيراني بعيد إقلاعها من طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا، اعترفت في نهاية المطاف بمسؤوليتها عن الحادث الذي قالت إنه حصل جراء "خطأ بشري".



وأدى إسقاط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة رقم 752 الأربعاء الماضي إلى مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.

ويؤكد التقرير معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" تتضمن تسجيلا مصورا أظهر ما بدا أنهما صاروخان تم إطلاقهما باتجاه الطائرة.



وهذه الصواريخ أرض-جو من طراز "تور-إم1" قصيرة المدى من تصميم الاتحاد السوفياتي سابقا لاستهداف الطائرات أو صواريخ "كروز".



وأقر قائد القوات الجو-فضائية، التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده بالمسؤولية الكاملة عن الحادثة، لكنه أشار إلى أن الجندي الذي أطلق الصواريخ تصرّف من تلقاء نفسه.





فرانس24/ أ ف ب